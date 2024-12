Cannavacciuolo Group assume nelle strutture in Italia per la stagione 2025

Opportunità di carriera nel Gruppo Cannavacciuolo che assume nelle strutture in Italia per la stagione 2025. Posizioni aperte e località

Il Cannavacciuolo Group, noto per le sue strutture ricettive di lusso che si distinguono nel panorama dell’ospitalità italiana, ha annunciato l’apertura delle selezioni per nuove assunzioni in vista della stagione turistica 2025. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per chi cerca una carriera nel settore dell’ospitalità e desidera lavorare in ambienti esclusivi e raffinati.

Le posizioni aperte riguardano diversi ruoli all’interno delle prestigiose strutture del gruppo: Laqua Vineyard a Terricciola (Pisa), Laqua Countryside a Vico Equense (Napoli) e Laqua by the Lake a Pettenasco (Novara). Queste località, incastonate tra le bellezze naturali italiane – dalle colline toscane alle coste campane fino alle rive del lago d’Orta – offrono non solo un contesto lavorativo di alto livello ma anche la possibilità di vivere quotidianamente in luoghi di straordinaria bellezza.

Profili ricercati

Il Cannavacciuolo Group è alla ricerca di personale qualificato per coprire diverse mansioni: dalla sala alla cucina, passando per il front office, le cameriere ai piani fino agli Spa Therapist. L’obiettivo è quello di arricchire ulteriormente il team con professionisti capaci non solo di mantenere gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono il gruppo ma anche di contribuire al suo continuo sviluppo.

I candidati ideali sono coloro che hanno già maturato esperienza nel settore della ristorazione alta gamma o stellata e possiedono un’eccellente padronanza della lingua italiana. Per alcuni ruoli, come quelli legati alla brigata di sala o al team del front office, è richiesta la conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche quella di una terza lingua.

Lavorare presso una delle strutture del Cannavacciuolo Group significa entrare a far parte di un ambiente dinamico e stimolante, dove ogni dettaglio è curato con passione ed eccellenza. Le esperienze offerte ai clienti vanno ben oltre il semplice soggiorno o pasto: si tratta infatti di veri e propri viaggi sensoriali resi possibili grazie all’impegno quotidiano dei collaboratori.

Per garantire il benessere dei suoi dipendenti, il gruppo offre condizioni lavorative vantaggiose. I contratti proposti coprono infatti tutto l’arco della stagione turistica 2025, da fine marzo ad inizio novembre. Ogni nuovo membro dello staff beneficia inoltre di un processo d’onboarding digitale accuratamente strutturato e supporto continuativo volto a facilitarne l’integrazione nel team.

Tra i benefici previsti vi sono anche un welcome kit personalizzato all’inizio dell’impiego e la possibilità di accedere a servizi quali supporto psicologico o coaching attraverso Serenis – una piattaforma dedicata – oltre ad altri vantaggi esclusivi come sconti sugli acquisti nello shop online del brand.

Per partecipare alle selezioni ed entrare così nella rosa dei candidati per le nuove assunzioni del Cannavacciuolo Group per la stagione 2025 è necessario visitare la pagina web dedicata alle posizioni aperte sul sito ufficiale dell’azienda. Qui sarà possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sui vari ruoli disponibili e su come inviare la propria candidatura.

Questa opportunità rappresenta senza dubbio una porta aperta verso una carriera brillante nell’ambito dell’ospitalità d’eccellenza italiana; un settore che continua a crescere nonostante le sfide globali grazie alla dedizione ed al talento dei professionisti che ogni giorno contribuiscono al suo successo.