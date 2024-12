Il treno natalizio che ti porta in una foresta incantata: una magia tra paesaggi e luci

Il treno natalizio ti porta in una fortesta e in un tunnel incantato che lascia senza fiato tutti, tra luci e magia in un viaggio unico

Nel cuore del sud-ovest dell’Inghilterra, una tradizione natalizia sta prendendo forma, promettendo di illuminare le fredde notti d’inverno con un bagliore caldo e festoso. Il Christmas Train of Light, la pluripremiata esperienza natalizia e il primo treno di luci a vapore del Regno Unito, si prepara a incantare ancora una volta grandi e piccini nel 2024. Questo evento unico nel suo genere è diventato rapidamente l’appuntamento imperdibile nel calendario festivo della regione, attirando visitatori da ogni angolo del paese desiderosi di immergersi in un’atmosfera magica che solo il Natale sa offrire.

Dal 27 novembre al 30 dicembre 2024, il treno partirà dalla Queen’s Park Station di Paignton per un viaggio attraverso la notte invernale che promette di essere più grande e migliore che mai. I passeggeri saranno accolti da carrozze vintage splendidamente decorate con migliaia di lucine scintillanti, creando fin dal primo momento un ambiente caldo ed accogliente. Ma è solo quindici minuti dopo la partenza, una volta arrivati alla stazione di Churston, che lo spettacolo vero e proprio ha inizio.

Il magico viaggio con Christmas Train of Light

Lasciandosi Churston alle spalle, i viaggiatori verranno guidati attraverso il tunnel Greenway lungo 450 metri verso quello che può essere descritto solo come un mondo incantato: una foresta trasformata da innumerevoli luci colorate e display luminosi innovativi. Nuove installazioni si affiancheranno ai preferiti degli anni passati per creare uno spettacolo visivo senza precedenti che potrà essere ammirato esclusivamente dal comfort delle carrozze illuminate.

Il climax dell’esperienza avviene quando il treno emerge dalla foresta incantata per rivelare le luci scintillanti della cittadina di Dartmouth riflesse sulle acque tranquille del fiume Dart. Dopo aver effettuato l’inversione a U a Kingswear, i passeggeri avranno l’opportunità di sbarcare brevemente per immortalare questo momento magico con fotografie dalla piattaforma prima di intraprendere il viaggio di ritorno verso Paignton. La prospettiva diversa offerta dal tragitto inverso permetterà ai visitatori di assaporare nuovamente lo spettacolo sotto una nuova luce.

È importante sottolineare che quest’esperienza straordinaria non include la visita di Babbo Natale; tuttavia, coloro che desiderano aggiungere un ulteriore tocco magico al loro viaggio possono optare per prenotare separatamente il Treno delle Luci+Santa. Questa opzione offre ai più piccoli (e ai loro accompagnatori) la possibilità incontrabile d’incontrare personalmente l’uomo in rosso durante il loro viaggio festivo.

La prenotazione dei biglietti è essenziale per garantirsi un posto su questo treno meravigliosamente illuminato poiché i posti sono limitati e la domanda è alta. Le sessioni disponibili possono essere consultate online dove sarà possibile anche procedere alla prenotazione.