Capodanno al Grand Hotel di Rimini, un gran galà nel ricordo della Dolce Vita felliniana

Un Capodanno da favola al Grand Hotel di Rimini, l’albergo legato alla storia di Federico Fellini che vi ha soggiornato

Il Grand Hotel di Rimini non è soltanto un semplice albergo, ma un vero e proprio simbolo della città, intriso di storia e fascino. Questo edificio imponente, con la sua architettura liberty che si staglia elegante sulla riviera romagnola, ha aperto le sue porte nel 1908, diventando rapidamente il punto di riferimento per l’élite culturale e artistica dell’epoca. Tra i suoi ospiti più illustri si annovera Federico Fellini, il celebre regista riminese che ha reso immortale la città nei suoi capolavori cinematografici. Fellini era affascinato dal Grand Hotel; lo considerava un luogo magico, quasi fuori dal tempo, dove lusso e bellezza si fondono creando un’atmosfera da sogno.

La presenza del regista all’interno delle mura del Grand Hotel non è stata solo occasionale; infatti, Fellini vi soggiornò diverse volte, trovando in questo luogo una fonte inesauribile di ispirazione per i suoi film. La leggenda narra che alcune delle scene più famose dei suoi lavori siano state concepite passeggiando tra gli sfarzosi corridoi dell’albergo o seduto nei suoi sontuosi saloni adornati da lampadari di cristallo e mobili d’epoca. Il legame tra Fellini e il Grand Hotel è così profondo che ancora oggi gli ospiti possono percepire l’eco della sua presenza attraverso le fotografie e i cimeli esposti nell’albergo dedicati al regista.

Oltre alla sua importanza storica e culturale, il Grand Hotel di Rimini continua a essere una destinazione privilegiata per chi cerca un soggiorno all’insegna del comfort più raffinato. Con le sue camere elegantemente arredate che offrono viste mozzafiato sul mare Adriatico o sui curati giardini privati dell’albergo, servizi esclusivi come spa di lusso, piscine scintillanti e ristoranti gourmet dove gustare le prelibatezze della cucina romagnola ed internazionale, ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza indimenticabile ai propri ospiti.

Il fascino senza tempo del Grand Hotel di Rimini continua quindi a brillare come faro nella notte per viaggiatori alla ricerca dell’eccellenza in terra romagnola; una testimonianza vivente della storia italiana intrecciata con la magia felliniana che ancora oggi attrae visitatori da tutto il mondo desiderosi di calpestare gli stessi pavimenti che hanno ispirato uno dei più grandi cineasti del XX secolo.

Capodanno a “La Dolce Vita” di Rimini, un menu da gran galà

Il Grand Hotel di Rimini e il suo ristorante a 5 stelle la “Dolce vita” invita a trascorrere insieme l’ultimo giorno dell’anno con un cena di gala esclusiva per dare il benvenuto con stile all’anno appena iniziato. Un avvolgente atmosfera accompagnerà gli ospiti durante la serata, dall’aperitivo gourmet alla “Gran Cena di Gala” preparata con cura e grande professionalità dall’executive Chef Claudio di Bernardo.

Presentazione alle ore 20.00

Parmentier

di calamaretti con scampi e bottarga di muggine

Royale

di Astice con finocchio e mango al bergamotto

Raviolotto

in crema di Parmigiano con gamberi rossi e aneto

Filet Mignon di vitello!

Arrostito con tartufo nero pregiato, salsa al porcino

Nocciola

biscotto e cremoso al cioccolato Gianduja, meringa e Maracuja

Friandises

piccola pasticceria

Vini e champagne

Champagne e prestigiose etichette provenienti dalla cantina de ‘La Dolce Vita’ selezionate dal nostro Sommelier

La serata avrà inizio alle ore 20:00 con un Aperitivo Gourmet che fungerà da preludio alla “Gran Cena di Gala”, un viaggio culinario senza precedenti orchestrato dall’executive Chef Claudio Di Bernardo.

L‘Aperitivo Gourmet si annuncia come una vera e propria celebrazione dei sensi, dove ogni piatto racconta la passione e la dedizione dello chef per i prodotti d’eccellenza. Dalla Parmentier di calamaretti con scampi e bottarga di muggine alla Royale di Astice con finocchio e mango al bergamotto, ogni creazione è pensata per stupire ed emozionare gli ospiti fin dal primo assaggio. Il Raviolotto in crema di Parmigiano con gamberi rossi e aneto promette poi di essere un incontro memorabile tra terra e mare, mentre il Filet Mignon di vitello arrostito con tartufo nero pregiato e salsa al porcino diventerà sicuramente il protagonista della serata.

Non meno importante sarà il momento dedicato ai dolci, dove nocciola biscotto e cremoso al cioccolato gianduja incontreranno la freschezza della meringa e del Maracuja in un finale dolce che saprà conquistare anche i palati più esigenti. E per accompagnare ogni portata, non potevano mancare Champagne e prestigiose etichette selezionate dal sommelier del ristorante “La Dolce Vita”, pronte a brindare all’inizio dell’anno nuovo.

Questo evento esclusivo presso il Grand Hotel di Rimini rappresenta quindi non solo una cena ma una vera esperienza sensoriale che combina sapori raffinati, atmosfere incantate ed eccellenze enogastronomiche. Un modo impeccabile per dare il benvenuto all’anno appena iniziato sotto il segno dell’eleganza, del gusto squisito e della convivialità che solo “La Dolce Vita” sa offrire. Il costo del galà è di 240 euro.