Natale con la Royal Family: i segreti dello chef (e la ricetta dei biscotti natalizi allo zenzero)

Dietro le quinte delle cucine reali: il Natale della Royal Family con i segreti dello chef (e la ricetta dei biscotti natalizi allo zenzero)

Le cucine di Buckingham Palace sono il cuore pulsante delle tradizioni culinarie britanniche, soprattutto durante il periodo natalizio. Qui, i pasticceri reali si dedicano alla creazione di migliaia di prelibatezze che vanno dalle torte tritate ai dolci più raffinati, serviti nei numerosi ricevimenti ospitati al Palazzo durante tutto l’anno. Tuttavia, è nel periodo delle festività che l’atmosfera diventa particolarmente magica.

Una squadra dedicata: un team di chef professionisti, pasticceri e aiutanti di cucina lavora instancabilmente per preparare i banchetti natalizi. La Royal Pastry Chef, in particolare, ha un ruolo fondamentale nella creazione di dolci tradizionali e decorazioni natalizie.

Menu tradizionali e innovativi: La tavola natalizia della Royal Family è un mix di tradizioni e creatività. Si trovano i classici tortini di frutta secca, i biscotti allo zenzero e altri dolci tipici, ma anche rivisitazioni moderne di queste ricette. Quantità industriali: Considerando il numero di ospiti, le quantità da preparare sono enormi. Si stima che vengano preparati migliaia di tortini di frutta secca ogni anno!

Ogni piatto viene preparato con cura e presentato in modo elegante. L’obiettivo è creare un’esperienza culinaria indimenticabile per tutti gli ospiti. Organizzazione impeccabile: La pianificazione è fondamentale per garantire che tutto funzioni alla perfezione. Ogni dettaglio, dalla lista degli ingredienti alla disposizione delle tavole, viene attentamente considerato.

Il “dolce Natale” nelle cucine reali

Oltre ai già citati tortini di frutta secca e biscotti allo zenzero, non mancano dolci vari come marmellate fatte in casa, rotoli al cioccolato, dolci a base di frutta secca e molto altro; piatti salati, anche se i dolci sono i protagonisti indiscussi, non mancano piatti salati tradizionali, preparati con ingredienti di alta qualità; bevande servite in vasta gamma, dai vini pregiati ai tè aromatizzati.

Solitamente, i festeggiamenti natalizi della Royal Family si svolgono a Sandringham, nella residenza di campagna della Regina. Tuttavia, negli ultimi anni ci sono state delle novità, come la decisione di Re Carlo III di ospitare il pranzo a Windsor.

Curiosità: non dimentichiamo la tradizione dei tortini di frutta secca. Questi dolci sono diventati un vero e proprio simbolo del Natale reale. La Royal Pastry Chef crea ogni anno nuove varianti, mantenendo però inalterato il gusto tradizionale.

Uno dei dolci più amati e attesi sono i biscotti natalizi allo zenzero. Questa settimana, la squadra della pasticceria reale ha deciso di svelare i segreti per preparare questi deliziosi biscotti che incarnano lo spirito del Natale.

La preparazione dei biscotti allo zenzero inizia con un consiglio prezioso da parte degli chef della pasticceria reale: “È sempre meglio lasciare riposare l’impasto; quindi è fantastico se puoi prepararlo la sera prima”. Questo passaggio garantisce una consistenza perfetta e un aroma intensificato delle spezie.

Gli chef suggeriscono anche un trucco per assicurarsi che i biscotti mantengano bene la loro forma: “Potete stendere la pasta, tagliare le forme e metterle in freezer per un’ora“. Questo semplice gesto fa la differenza nella riuscita finale del dolce. Una volta tagliati nelle forme desiderate, tipicamente festive come stelle o alberelli, i biscotti possono essere decorati con glassa. Per rendere ogni pezzo unico e speciale, è possibile personalizzare ogni biscotto con decorazioni diverse.

Il tocco finale nella creazione dei biscotti natalizi allo zenzero consiste nella decorazione con glassa colorata. Una volta asciutta completamente, offre non solo un aspetto invitante ma anche una croccantezza aggiuntiva molto apprezzata. Per chi desidera aggiungere un tocco creativo al proprio albero di Natale o alla tavola festiva, gli chef consigliano di avvolgere delicatamente un nastro attorno ai biscotti ormai pronti e usarli come originali decorazioni. Un’idea innovativa che combina gusto e bellezza visiva.

Ricetta dei biscotti di pane allo zenzero della Royal Family

Per chi fosse interessato a replicare questa prelibatezza a casa propria ecco la ricetta fornita direttamente dalle cucine reali:

Ingredienti : 200 grammi di farina autolievitante 1 cucchiaino di zenzero macinato 1 cucchiaino di spezie miste 100 grammi di burro non salato 75 grammi di zucchero morbido di canna scura 25 grammi di zucchero semolato (per spolverare) 45 grammi latte glassa per decorare

:

Preparazione:

Setacciare insieme farina e spezie. Aggiungere il burro tagliato a dadini fino ad ottenere una mollica. Incorporare il latte fino a formare una pasta omogenea. Avvolgere nell’apposita pellicola trasparente e lasciare riposare per minimo due ore o preferibilmente tutta la notte. Preriscaldare il forno a 180 gradi Celsius. Stendere l’impasto alla spessura desiderata (circa tre millimetri), ritagliando le forme scelte. Disporre su carta da forno o tappetino in silicone; cospargere leggermente con zucchero semolato prima della cottura. Infornare fino alla solidificazione desiderata. Lasciar raffreddare completamente prima della fase decorativa con glassatura secondo gusto personale.

Queste piccole opere d’arte culinaria rappresentano non solo uno degli elementi più caratteristici del Natale britannico ma offrono anche uno spaccato dell’eccellenza culinaria che anima le feste a Buckingham Palace ogni anno.