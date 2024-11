Esperienza di lusso in Antartide: l’avventura estrema dal comfort inaspettato

Un nuovo orizzonte nell’esplorazione antartica, un’esperienza turistica che combina avventura e comfort e che è in crescita

L’Antartide, con i suoi paesaggi incontaminati e la sua natura selvaggia, ha sempre esercitato un fascino particolare sull’immaginario collettivo. Fino a poco tempo fa, l’esplorazione di questo continente gelato era riservata a pochi intrepidi avventurieri o a spedizioni scientifiche ben finanziate. Tuttavia, il turismo antartico sta vivendo una rivoluzione grazie all’introduzione di esperienze di viaggio che combinano l’avventura estrema con il lusso inaspettato.

Ogni anno, circa 100.000 viaggiatori si avventurano verso l’Antartide, ma meno dell’1% di questi esplora le remote distese ghiacciate al di là della Penisola Antartica. Questo è dovuto principalmente alla difficoltà e ai costi elevati associati alle spedizioni nei cosiddetti “deep field” del deserto più grande e più freddo del mondo. White Desert ha aperto la strada in questo settore unico, offrendo voli charter verso la Dronning Maud Land per un’esperienza senza precedenti sul ghiaccio.

Oasis Camp: lusso sottile nel cuore dell’Antartide

Il 2024 segna una svolta significativa nel turismo antartico con il lancio delle spedizioni Ultima Antarctic Expeditions. Forte dei suoi 20 anni di esperienza nella logistica per stazioni di ricerca polare nazionali, Ultima Antartic propone un nuovo modello che abbina autenticità ed avventura a tariffe più “accessibili” rispetto al predecessore White Desert – $75.000 per sette giorni contro i $105.000 richiesti da quest’ultimo.

Partendo da Città del Capo in Sud Africa, gli ospiti delle spedizioni hanno l’opportunità unica di viaggiare insieme agli scienziati polari verso il continente più isolato della Terra. Questa sinergia non solo arricchisce l’esperienza dei viaggiatori ma contribuisce anche finanziariamente alla ricerca scientifica in Antartide.

Dopo aver atterrato sulla pista privata e raggiunto brevemente in auto l’Oasis Camp, gli ospiti si trovano immersi in una realtà dove modernità e natura convivono armoniosamente. Le camere moderne affiancate da bagni condivisi e accoglienti salotti sono progettate per enfatizzare la bellezza mozzafiato dei paesaggi antartici circostanti.

Esperienze indimenticabili sul ghiaccio

Le spedizioni settimanali organizzate da Ultima Antarctic Expeditions offrono una gamma diversificata di escursioni guidate che permettono ai partecipanti di immergersi completamente nell’enormità dell’interno antartico – dalle giornaliere esplorazioni delle grotte di ghiaccio alle avventure estese fino al Polo Sud.

Dopo intense giornate trascorse esplorando i vasti paesaggi ghiacciati, i visitatori possono rilassarsi nella sauna tradizionale banya del campo o gustare piatti contemporanei ispirati ai ristoranti safari d’alta gamma.

Per coloro che desiderano vivere questa esperienza straordinaria ma hanno budget limitati, Ultima offre anche la possibilità della “spedizione giorno“, consentendo agli ospiti 12 ore indimenticabili sull’Antartide ad un costo decisamente più accessibile.