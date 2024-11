Babbo Natale ha una casa segreta: da qui ascolta tutti i desideri dei bambini del mondo

La casa segreta di Babbo Natale sotto la magica aurora boreale. Il misterioso e affascinante luogo tra realtà e fantasia

Nel cuore incontaminato della Lapponia finlandese, dove il freddo pungente accarezza dolcemente le foreste secolari e i cieli notturni si tingono dei colori dell’aurora boreale, si cela un segreto meravigliosamente custodito: la casa segreta di Babbo Natale. Questo luogo incantato, situato vicino al Circolo Polare Artico, è avvolto da leggende e misteri che affascinano grandi e piccini.

Korvatunturi Fell, conosciuto anche come “Ear Mountain”, è un luogo fuori dal comune. La sua particolare formazione rocciosa ricorda l’orecchio di un elfo, dotato di un colossale condotto uditivo che sembra catturare ed ascoltare i desideri dei bambini da ogni angolo del mondo. È qui che Babbo Natale e i suoi fedeli elfi ascoltano le richieste natalizie, lavorando tutto l’anno per rendere realtà i sogni dei più piccoli.

Il rifugio accogliente di Babbo e la signora Natale

Gli elfi di Korvatunturi seguono delle routine molto particolari. Con l’arrivo della primavera si dedicano allo studio delle lingue straniere per essere pronti a decifrare le liste dei desideri provenienti da ogni parte del globo. L’autunno invece vede questo luogo trasformarsi in un fervente laboratorio dove regali vengono creati con cura artigianale e ogni lettera ricevuta trova una risposta.

La dimora di Babbo Natale è immersa in questo paesaggio fatato ed è il cuore pulsante dell’allegria natalizia. Qui gli elfi danzano tra porte magiche che conducono a mondi ignoti; animali del bosco trovano rifugio dal freddo; vagabondi sono accolti con calore. Al centro di tutto vi è il caminetto dove Babbo Natale consulta il Libro dei Nomi, circondato dall’affetto dei suoi aiutanti.

Non meno importante è il regno culinario gestito dalla signora Natale. Oltrepassando il grande soggiorno si apre una cucina dove gli odori delle prelibatezze natalizie si mescolano all’allegria degli elfi ai fornelli. Qui vengono preparati banchetti sontuosi che nutrono lo spirito festoso dell’intera abitazione.

Quando arriva il momento per Babbo Natale di distribuire i doni in giro per il mondo, spesso lascia riposare le sue renne affidandosi alla “compagnia aerea ufficiale” Finnair per i viaggi più lunghi. Tuttavia, nella notte più magica dell’anno è Rudolf con la sua luminosa naso rosso a guidare la slitta attraverso l’aurora boreale verso le case dei bambini buoni.

Korvatunturi Fell rimane così uno scrigno pieno di magia dove l’incanto del Natale vive eterno nel cuore della Lapponia finlandese, facendo brillare gli occhi dei bambini e riaccendendo lo spirito festoso negli adulti.