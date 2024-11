Aperitivo in motoslitta, un happy hour tra le nevi indimenticabile

Un happy hour tra le nevi è un’esperienza indimenticabile. Ecco dove fare un aperitivo in alta quota, un momento davvero speciale

Dopo una giornata trascorsa a sfrecciare sulle piste del Carosello delle Malghe, cosa c’è di meglio di un aperitivo per concludere in grande stile? La skiarea San Martino di Castrozza Passo Rolle offre un’esperienza indimenticabile che combina il piacere della neve con quello del gusto. Immaginate gli ultimi raggi di sole che colorano le Pale di San Martino di rosa, mentre vi concedete un happy hour davvero speciale. Grazie a una veloce motoslitta, potrete raggiungere luoghi incantati tra i boschi innevati, dove ad attendervi ci sarà un bancone bar scavato nella neve e illuminato da fiaccole.

Sul bancone troverete una selezione accurata per tutti i gusti: dalle grappe locali alle bollicine trentine, passando per tè caldi fino al vin brulè aromatizzato con cannella e chiodi di garofano. L’enrosadira, il fenomeno ottico che tinge le montagne di rosa al tramonto, lascerà gradualmente spazio a un cielo stellato che renderà l’aperitivo ancora più magico e indimenticabile.

Le delizie dell’aperitivo in quota

Per chi è interessato a questa esperienza esclusiva sugli impianti Tognola, gli appuntamenti sono fissati tutti i mercoledì. Con partenze previste alle ore 17:30, 18:00 e 18:30. In caso di condizioni meteo avverse verrà proposta una data alternativa. Per gruppi di minimo 15 persone sono disponibili anche altri giorni della settimana.

Il costo è accessibile: €22 per gli adulti e €19 per i bambini fino a 12 anni compresi; l’esperienza è gratuita per bambini fino ad 1 metro di altezza.

Queste esperienze rappresentano non solo una novità assoluta nel panorama delle attività invernali ma anche l’opportunità perfetta per combinare sport ed enogastronomia in uno scenario mozzafiato come quello offerto dalle Dolomiti Trentine.