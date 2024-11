Appuntamento sui pattini con Rocky e Adriana: l’evento celebra la scena romantica del film cult

Chi non ricorda il primo appuntamento serale di Rocky ed Adriana? un evento lo celebra con un tuffo nel passato sul ghiaccio

Il Penn Ice Rink di Philadelphia si prepara a diventare il palcoscenico di un evento senza precedenti che promette di riportare in vita uno dei momenti più iconici della storia del cinema.

Il 6 dicembre, dalle 19 alle 22, gli appassionati della saga di Rocky avranno l’opportunità unica di rivivere il primo appuntamento tra Rocky Balboa e Adriana Pennino, direttamente sulla pista di pattinaggio che ha visto nascere il loro amore. In un’atmosfera che ricorda gli anni ’70, i partecipanti potranno immergersi completamente in una serata all’insegna del romanticismo e della nostalgia.

Un evento per tutti i fan di Rocky

Il RockyFest 2024 si conferma come l’appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno seguito con passione le vicende del pugile più amato d’America. La serata al Penn Ice Rink non è solo un omaggio alla coppia formata da Rocky e Adriana ma anche un’occasione per celebrare insieme la serie cinematografica che ha fatto la storia. Tra pattinaggio libero, cibo e bevande tematiche, concorsi per sosia dei protagonisti e servizi fotografici ispirati alle scene più celebri del film, l’evento promette divertimento ed emozioni forti.

Oltre alla possibilità di pattinare sulle note delle colonne sonore indimenticabili dei film della saga, gli organizzatori hanno previsto una serie di attività pensate per coinvolgere ogni tipo di pubblico. Particolarmente atteso è il concorso per sosia di Rocky e Adriana, dove i partecipanti potranno sfoggiare abiti d’epoca o guantoni da boxe in cerca del titolo del miglior doppione. Non mancherà poi l'”ora degli appuntamenti veloci” su ghiaccio: una modalità divertente e originale per chi è alla ricerca dell’anima gemella o semplicemente vuole fare nuove conoscenze.

Dov è la vera pista di pattinaggio di Rocky e Adriana?

La pista di pattinaggio vista nell’originale Rocky si chiama Ice Capades Chalet ed esisteva ancora fino al 2019. Negli anni ’70 era davvero una pista popolare, ma si trova a Santa Monica, in California. Nella sceneggiatura originale di Rocky di Stallone, la famosa scena di pattinaggio sul ghiaccio prevedeva che la pista di pattinaggio ronzasse con dozzine di altri pattinatori attraverso i quali Rocky e Adrian scivolavano, ma a causa del budget in diminuzione del film, la produzione è stata costretta a girare in un ambiente completamente vuoto.

Quello che all’epoca sembrava un problema si rivelò essere la base per una delle scene più memorabili e romantiche dell’intera serie. La pista di pattinaggio sul ghiaccio originale di Rocky a Santa Monica durante il periodo delle riprese era una pista locale molto popolare, utilizzata dagli atleti olimpici durante gli allenamenti e dal pubblico in generale.

L’Ice Capades Chalet era abbastanza nuovo all’epoca e l’interno della pista di pattinaggio non era stato molto modificato per la scena: quello che vediamo nel film è come appariva effettivamente al pubblico nel 1975. Alcuni pannelli all’estremità di una parete e lo striscione “Philadelphia Blades” sono state le uniche decorazioni sul set aggiunte dalla troupe cinematografica.

Quando lo Chalet fu chiuso nel 1985 fu acquistato dal negozio Fred Segal (un’azienda di abbigliamento di lusso) e, incredibilmente, l’edificio non fu demolito. Rimase in piedi fino al 21° secolo, pieno di un labirinto di cubicoli e abiti di fascia alta, ma i fan di Rocky potevano immediatamente riconoscere l’originale soffitto smerigliato basso. L’edificio è stato messo sul mercato nel 2018 e infine demolito nel 2019.

Informazioni pratiche per l’evento a Philadelphia

Per partecipare alla serata indimenticabile dedicata all’appuntamento di Rocky e Adriana sulla pista di pattinaggio, è necessario prenotare i biglietti con anticipo. Il costo dell’ingresso generale è fissato a $25 a persona; tuttavia, gli studenti universitari possono beneficiare di uno sconto speciale presentando al check-in la PennCard o un documento universitario valido, accedendo all’evento al prezzo ridotto di $12,50. Nel prezzo del biglietto sono inclusi il noleggio dei pattini e uno sconto esclusivo del 20% presso il Rocky Shop dal 3 all’8 dicembre 2024.

L’appuntamento serale al Penn Ice Rink rappresenta solo uno degli eventi clou organizzati nell’ambito del RockyFest dalla Philadelphia Visitor Center Corporation, una celebrazione estesa dell’eredità cinematografica lasciata da Sylvester Stallone con la sua interpretazione memorabile nei panni dell’iconico pugile italo-americano.