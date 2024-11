Il paradiso degli amanti del whisky pronto per le feste: l’esperienza che vale il viaggio

E’ il paese delle meraviglie per gli amanti del whisky, un rifugio festivo da sogno che si è vestito a festa per il Natale

Nel cuore pulsante di NoHo, Manhattan, si cela un segreto che attende solo di essere scoperto da coloro che amano il whisky e l’atmosfera natalizia.

La Great Jones Distilling Co., l’unica distilleria legale di whisky a New York dai tempi del proibizionismo, ha inaugurato il suo “Whiskey Wonderland“, uno chalet con speakeasy che promette di offrire un’esperienza indimenticabile durante le festività.

Cocktail speciali per brindisi memorabili

Dal 14 novembre 2024 al 11 gennaio 2025, gli amanti del whisky e del Natale potranno immergersi in un ambiente magico dove lo spirito festivo incontra la tradizione distillatoria newyorkese. Gli interni dello speakeasy sono stati trasformati per ricreare un vero e proprio paese delle meraviglie invernale: alberi addobbati a festa, luci scintillanti e decorazioni natalizie creano l’atmosfera perfetta per celebrare le vacanze.

Il Whiskey Wonderland non sarebbe completo senza una selezione esclusiva di cocktail stagionali. Tra questi spiccano lo “Sleighbell Sour” e il “Krampusnacht Nip“, entrambi pensati per riscaldare i cuori e solleticare i palati degli ospiti. Queste creazioni originali si affiancano ai classici della mixologia, tutti rigorosamente preparati con il Great Jones Straight Bourbon, distillato sul posto nella storica distilleria.

Oltre ai cocktail innovativi, la Great Jones Distilling Co. offre anche piccoli spuntini stagionali che completano perfettamente l’esperienza gustativa. I piatti sono preparati utilizzando ingredienti di provenienza locale, in linea con la filosofia della distilleria di sostenere le comunità agricole vicine e garantire prodotti sempre freschi ed eccellenti.

La scelta di allestire il Whiskey Wonderland nel quartiere NoHo non è casuale. Questa zona di Manhattan è nota per la sua vibrante vita culturale e sociale, rendendola la cornice ideale per una distilleria che vuole riconnettersi con una tradizione interrotta dal proibizionismo. La Great Jones Distilling Co., infatti, rappresenta non solo un punto d’incontro per gli appassionati del buon bere ma anche un simbolo della rinascita dell’arte distillatoria nella Grande Mela.

Questo evento natalizio presso la Great Jones Distilling Co. offre molto più che semplicemente degustazioni di whisky: è un invito a immergersi completamente nell’atmosfera delle feste attraverso sapori unici, tradizioni locali rinnovate e momenti conviviali da vivere nel cuore pulsante di New York.