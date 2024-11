La Grande Mela attende oltre 7 milioni di turisti: al via la magia di Natale a New York City

La Grande Mela è pronta ad accogliere oltre 7 milioni di turisti per le festività alle porte: tutta la magia del Natale a New York City

Circa 7,5 milioni di viaggiatori sono attesi a New York City per la stagione natalizia. New York City Tourism + Conventions, l’organizzazione ufficiale di destination marketing e visitors bureau per i cinque distretti di New York City, invita i visitatori a unirsi ai festeggiamenti della stagione festiva, con spettacoli, mostre a tema, luci natalizie e molto altro. La città si anima con una varietà incredibile di eventi: dalle tradizionali esibizioni dei cori natalizi alle rappresentazioni teatrali che hanno fatto la storia del Broadway, senza dimenticare le mostre a tema che celebrano le festività in tutte le loro sfaccettature.

Le strade e i quartieri di New York si vestono delle luci scintillanti tipiche del Natale, creando scenari da cartolina che rimangono impressi nella memoria dei visitatori. Le vetrine dei negozi sfoggiano decorazioni elaborate e invitano a passeggiate tra i mercatini natalizi dove è possibile trovare regali unici e artigianali.

New York City diventa il palcoscenico ideale per vivere la magia del Natale in grande stile: uno spettacolo continuo che incanta grandi e piccini e lascia nel cuore il desiderio di ritornare. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire il meglio della città durante questa stagione così speciale: un viaggio tra luci scintillanti, melodie incantate e gioie culinarie aspetta ogni visitatore alla ricerca dell’autentico spirito natalizio newyorkese.

Celebrazioni annuali della stagione natalizia di New York City

Queste celebrazioni annuali non sono solo eventi; sono pilastri della stagione natalizia newyorkese che invitano residenti e visitatori a vivere lo spirito delle feste in modo unico ed indimenticabile.

Macy’s Thanksgiving Day Parade

28 novembre | Manhattan

L’annuale celebrazione di New York City torna per la sua 98a edizione, con enormi palloncini, carri colorati, spettacoli, musical di Broadway, apparizioni di celebrità e molto altro ancora. La parata inizierà come di consueto tra la West 77th Street e Central Park West, per concludersi di fronte a Macy’s in Herald Square.

Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony

4 dicembre | Midtown Manhattan

Da oltre 80 anni, l’albero di Natale del Rockefeller Center è la quintessenza della tradizione natalizia di New York, illuminando Rockefeller Plaza per tutta la stagione delle feste. L’accensione del 4 dicembre sarà caratterizzata da esibizioni di diversi artisti. L’albero, simbolo delle feste, rimarrà acceso fino a metà gennaio.

Lighting of the Largest Menorahs in Brooklyn and Manhattan

25 dicembre – 2 gennaio | Prospect Heights, Brooklyn; Midtown Manhattan

La Grand Army Plaza di Brooklyn e Manhattan celebrerà l’Hanukkah accendendo ogni sera le menorah più belle. Ci sarà musica dal vivo, latkes caldi e regali per i bambini per tutta la durata del festival.

New Year’s Eve Times Square Ball Drop

31 dicembre – 1° gennaio | Midtown Manhattan

Il Times Square New Year’s Eve Ball brilla a Times Square per tutto l’anno, ma assistere di persona al momento in cui viene inaugurato, la notte di Capodanno, è qualcosa di spettacolare. I partecipanti sono invitati a scrivere i propri desideri e buoni propositi, che verranno poi stampati sui coriandoli che saranno lanciati durante i festeggiamenti.

La stagione natalizia a New York City è un periodo magico, ricco di tradizioni e celebrazioni che trasformano la metropoli in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale. Tra gli eventi più attesi, il Macy’s Thanksgiving Day Parade segna l’inizio ufficiale delle festività con una spettacolare parata che attraversa le strade di Manhattan, portando gioia e colori grazie ai suoi enormi palloncini e carri allegorici. Questo evento annuale, giunto alla sua 98a edizione, rappresenta una vera icona della cultura americana durante il periodo del Ringraziamento.

Segue poi la cerimonia di accensione dell’albero di Natale al Rockefeller Center, un appuntamento imperdibile che da oltre ottant’anni illumina il cuore di Midtown Manhattan. L’accensione dell’albero è accompagnata da esibizioni musicali e rappresenta l’inizio ufficiale del conto alla rovescia per il Natale. L’albero rimane acceso fino a metà gennaio, diventando uno dei simboli più fotografati della città durante le festività.

Per chi celebra l’Hanukkah, le accensioni delle menorah più grandi a Brooklyn e Manhattan offrono momenti di riflessione spirituale unitamente a festeggiamenti comunitari che includono musica dal vivo e attività per i bambini. Queste celebrazioni sottolineano la diversità culturale di New York City e la sua capacità di essere un punto d’incontro per persone provenienti da ogni parte del mondo.

Infine, l’evento che chiude con brillantezza la stagione festiva è il Capodanno a Times Square con il tradizionale Ball Drop. La discesa della sfera luminosa segna l’arrivo del nuovo anno tra coriandoli colorati che portano i desideri dei partecipanti stampati su di essi – una tradizione emozionante che riunisce persone da tutto il mondo in uno spirito di speranza e rinnovamento.

Ogni evento contribuisce a creare quella magica atmosfera natalizia per cui New York City è famosa nel mondo intero, rendendo questo periodo dell’anno eccezionalmente speciale sia per chi vive nella Grande Mela sia per chi decide di visitarla durante le feste.