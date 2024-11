Dove trovare la migliore pizza fuori dall’Italia, la classifica in Europa

Se ti piace la pizza e non sei in Italia, queste sono le città dove trovare i migliori tranci d’Europa fuori dall’Italia

La pizza, simbolo indiscusso della cucina italiana, ha conquistato palati in tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Nonostante l’Italia rimanga la patria di questo amato piatto, molte città europee si sono distinte per la qualità delle loro pizzerie. Un recente studio ha messo in luce le metropoli del Vecchio Continente dove è possibile gustare tranci di pizza che nulla hanno da invidiare a quelli napoletani.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Londra ha superato Parigi nel numero di pizzerie di alto livello presenti sul suo territorio. Con 16 prestigiose pizzerie recensite positivamente negli ultimi anni, la capitale britannica si è guadagnata un posto d’onore nella scena europea della pizza. Tra queste spicca “Napoli on the Road” a Chiswick, che occupa il quinto posto nella Top 50 Pizza list 2024 ed è considerata la migliore pizzeria d’Europa fuori dall’Italia.

La classifica europea

Madrid e Copenaghen condividono il podio come terze classificate per numero di pizzerie d’élite. Entrambe le città hanno visto sei delle loro migliori pizzerie entrare nelle classifiche degli ultimi sei anni. In particolare, “La Revelry” di Madrid si posiziona al 26° posto nella Top 50 mondiale delle migliori pizze.

Anche Bruxelles e Mosca emergono come destinazioni sorprendenti per gli amanti della pizza. Con cinque locali ciascuna inseriti tra i migliori d’Europa secondo le ultime classifiche, queste città offrono esperienze culinarie che possono soddisfare anche i palati più esigenti alla ricerca del perfetto equilibrio tra mozzarella filante e pomodoro saporito su una base croccante ma allo stesso tempo soffice.

Lo studio non solo ha evidenziato le città con le migliori offerte gastronomiche ma ha anche cercato di capire quale metropoli fosse più ossessionata dalla ricerca della perfetta fetta di pizza. Sorprendentemente, Filadelfia negli Stati Uniti ha superato tutte le altre città del mondo nel numero di ricerche Google legate alla pizza negli ultimi cinque anni.

Nonostante l’Italia sia considerata la culla della pizza, New York è stata riconosciuta come la location che serve la migliore pizza al mondo secondo l’ultima classifica Top 50 pubblicata all’inizio dell’anno corrente. Questo risultato sottolinea come il piatto italiano abbia saputo adattarsi e reinventarsi nelle diverse culture culinarie globali.

Mentre Napoli continua a mantenere alta la bandiera dell’autenticità italiana nel panorama mondiale delle pizze, altre città europee ed extra-europee dimostrano una passione crescente per questo piatto semplice ma incredibilmente variegato. Che sia attraverso l’impegno nella ricerca dei migliori ingredienti o nell’affinamento delle tecniche di cottura tradizionali italiane con un tocco locale innovativo; Londra, Madrid e molte altre metropoli stanno rapidamente diventando nuovi punti di riferimento per gli amanti della buona cucina internazionale.