It’s Tiiiime! Mariah Carey è la stella del Madame Tussauds: cosa vedranno i turisti questo Natale

Una nuova stella al Madame Tussauds per Natale. It’s Tiiiime! Mariah Carey arriva al museo delle cere: ecco dove vederla questo Natale

È giunto il momento di accogliere un po’ di magia natalizia, e chi meglio di Mariah Carey può portarla tra noi? La celebre cantante, icona indiscussa delle festività natalizie, ha ora una sua figura di cera presso il famoso museo Madame Tussauds a New York. Questa novità non è solo un tributo alla carriera straordinaria dell’artista femminile più venduta di tutti i tempi ma anche un invito a immergersi nell’atmosfera festiva che solo lei sa creare.

L’incontro tra Mariah Carey e la sua gemella di cera è stato un momento abbagliante, degno della regina del Natale. La figura presenta l’artista in uno splendido abito rosso scintillante che ricorda le immagini iconiche di Marilyn Monroe. L’abito è ispirato allo speciale natalizio del 2020 su Apple TV+, “Il magico Natale di Mariah Carey“, trasudando tutta l’energia da diva natalizia che i fan adorano. Con i suoi riccioli dorati e circondata da una ghirlanda luminosa, la figura irradia glamour e gioia.

Seasons of New York City: Un viaggio attraverso le stagioni

Oltre all’impeccabile somiglianza e all’eleganza dell’abito, ciò che rende questa figura ancora più speciale sono i dettagli personali aggiunti per onorare gli amati cuccioli della cantante: bottoni a forma di Jack Russell Terrier adornano gli schiaccianoci a grandezza naturale posti sullo sfondo innevato. Al suo debutto, Mariah ha espresso stupore e soddisfazione per la realizzazione: “Oh mio Dio, è surreale. Molto bene!” Questo rende “All I Want For Christmas” non solo una canzone ma un’esperienza vissuta tutto l’anno.

La figura trova casa nella nuova area espositiva del museo denominata Seasons of New York City. Qui i visitatori possono passeggiare attraverso scenari che rappresentano tutte e quattro le stagioni nella Grande Mela, dalla vivacità estiva di Central Park ai paesaggi incantati dell’inverno newyorkese. È un modo per socializzare con le stelle in cera ed immergersi completamente nell’anima vibrante della città che non dorme mai.

Questa straordinaria aggiunta fa parte dei recenti sforzi del Madame Tussauds per rinnovarsi attraverso investimenti multimilionari. Dopo gli entusiasmanti aggiornamenti apportati all’area dedicata alla Musica lo scorso estate, il museo continua a sorprendere ed emozionare i suoi visitatori con esperienze immersive ed innovative. Tra queste si include la possibilità di gustare qualcosa al Park Corner Café & Bar o immergersi in un vero paese delle meraviglie natalizio insieme alla stessa Mariah Carey in versione cerosa.