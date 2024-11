Da mercoledì arriva l’inverno: piogge, vento e neve, le previsioni meteo

Arriva l’inverno con piogge, vento e neve: cambia tutto da mercoledì secondo gli esperti. Le previsioni meteo delle prossime ore

L’Italia si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione climatica. Con l’arrivo di un’ondata di maltempo senza precedenti, il paese si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da piogge torrenziali, venti impetuosi e nevicate anche in pianura. Un cambio di scenario che segna l’inizio ufficiale dell’inverno meteorologico.

Antonio Sanò, fondatore del noto sito meteorologico iLMeteo.it, ha annunciato che questa settimana assisteremo alla prima significativa incursione di aria artica sull’Italia. Questa ondata porterà con sé non solo un drastico abbassamento delle temperature ma anche fenomeni estremi come tempeste, mareggiate e precipitazioni abbondanti. In particolare, tre saranno le tempeste che colpiranno il nostro Paese portando disagi su più fronti.

Il dettaglio dei fenomeni atmosferici

Il primo segnale del cambiamento arriverà mercoledì quando i venti di Libeccio inizieranno a farsi sentire sulle Alpi con nevicate previste già a 1000 metri sui confini. La situazione peggiorerà rapidamente anche in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e sulla Calabria tirrenica dove sono attesi temporali e piogge intense accompagnate da forti mareggiate lungo le coste.

Nel corso della serata di mercoledì i venti muteranno direzione soffiando da Maestrale annunciando la seconda fase della tempesta. Il clima diventerà progressivamente più freddo soprattutto al Centro-Nord dove giovedì il sole farà capolino solo per lasciare spazio alla terza ondata di maltempo portata dallo Scirocco.

Il vero colpo di scena arriverà tra giovedì sera e venerdì quando la combinazione tra aria fredda preesistente e nuove precipitazioni porterà la neve a quote insolitamente basse per il periodo. Città come Milano, Torino e Brescia potrebbero svegliarsi con un insolito manto bianco che coprirà strade e tetti.

La situazione non migliorerà nel weekend quando ancora forti venti di Libeccio torneranno a soffiare sul Nordest portando ulteriori nevicate fino in pianura su aree come Vicenza e Treviso ma potenzialmente anche su Bologna e Modena.

Mentre il Nord combatte con la neve, al Centro-Sud la situazione non sarà meno complicata con nubifragi previsti lungo tutta la dorsale appenninica dove la neve cadrà copiosa già a quote medio-basse. Un vero assaggio d’inverno che culminerà venerdì sera con il ritorno dei forti venti di Maestrale pronti a spazzare via nubi e maltempo lasciando l’Italia nelle grinfie del freddo più pungente.