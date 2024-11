Thanksgiving in Italia: dove e come festeggiare il Giorno del Ringraziamento in stile americano

Il Thanksgiving è un evento conosciuto anche in Italia: dove e come festeggiare la Festa del Ringraziamento in stile americano

Il Giorno del Ringraziamento, anche se non è una festa tradizionale italiana, sta diventando sempre più popolare grazie all’influenza della cultura americana. Molti ristoranti e locali in Italia organizzano eventi e menù speciali per celebrare questa occasione.

Ecco alcune idee su dove festeggiare il Giorno del Ringraziamento in Italia.

Come e dove festeggiare il Thanksgiving in Italia

Il Giorno del Ringraziamento 2024 si celebra anche in Italia, con alcuni ristoranti che propongono menu dedicata ala festa americana in perfetto american style.

Hard Rock Cafe: La sede di Roma, offre un menù dedicato con il classico tacchino arrosto, purè di patate dolci e salsa di mirtilli rossi. Disponibile anche il menu bambini

Bakery House (Roma): aspetta i clienti per festeggiare insieme il Giorno del Ringraziamento con un menu tradizionale e uno vegetariano

(Roma): aspetta i clienti per festeggiare insieme il Giorno del Ringraziamento con un menu tradizionale e uno vegetariano Rome Cavalieri: L’Uliveto, il ristorante all’interno dell’hotel, organizza una celebrazione in grande stile con un menù raffinato