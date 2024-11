Risparmia in hotel fino all’80%, come funziona l’innovativo servizio di prenotazioni

Nel mondo delle prenotazioni alberghiere, una start-up francese sta cambiando le regole del gioco, offrendo la possibilità di risparmiare fino all’80% sul soggiorno in hotel.

Dayuse.com, ideata da David Lebée nel 2010, è il primo sito di prenotazione di camere d’hotel per poche ore durante il giorno, una soluzione innovativa che risponde alle esigenze di una clientela alla ricerca di flessibilità e convenienza.

La visione alla base di Dayuse.com è stata chiara fin dall’inizio: democratizzare l’accesso agli hotel a ore. Questa piattaforma permette ai clienti non solo di godere delle camere durante le ore giornaliere a prezzi vantaggiosi ma anche di accedere a servizi e spazi tipici degli alberghi. L’intento è quello di offrire un nuovo modo di vivere l’esperienza alberghiera, adattandosi alle esigenze moderne dei consumatori.

Le regole del servizio

Dayuse.com ha introdotto un concetto rivoluzionario nel settore alberghiero, consentendo accessi più flessibili e tariffe ridotte per l’utilizzo delle camere e dei servizi durante il giorno. Questo modello si rivolge a un pubblico ampio: professionisti in cerca di uno spazio tranquillo dove lavorare per alcune ore, viaggiatori con scali prolungati o semplicemente persone alla ricerca di un breve rifugio quotidiano. Grazie a questa innovazione, gli hotel possono ottimizzare i propri spazi vuoti durante il giorno, generando entrate aggiuntive.

Il successo della start-up non si è fatto attendere. Con una raccolta fondi significativa nel 2015 che ha visto la partecipazione attiva degli investitori Idinvest Partners e Partech Ventures oltre ai contributi da parte degli storici business angel del calibro Paul Dubrule (Cofondatore del gruppo Accor), Cédric Barbier (Fondatore Lesjeudis.com) e Charles Petruccelli (Ex presidente American Express Travel), Dayuse.com ha consolidato la sua posizione come leader europeo nelle prenotazioni online d’hotel giornaliere. Oggi la piattaforma conta 7000 hotel partner distribuiti in 25 paesi diversi.

Dayuse.com non rappresenta solo un servizio vantaggioso per i consumatori ma anche una vera propria rivoluzione nel settore alberghiero tradizionale. Offrendo nuove opportunità sia agli utenti che agli operatori del settore, questa start-up francese dimostra come l’innovazione possa trasformare radicalmente le abitudini consolidate apportando benefici tangibili su larga scala.