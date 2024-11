La magia del Natale negli Stati Uniti: un itinerario attraverso gli eventi più suggestivi

Natale negli USA offre moltissime esperienze e possibilità Alberi iconici, shopping e tradizioni sulla costa est e non solo

Il periodo natalizio negli Stati Uniti si trasforma in un vero e proprio spettacolo di luci, colori e tradizioni che variano da costa a costa, offrendo una gamma incredibilmente vasta di esperienze per celebrare le festività. New York, con il suo iconico albero al Rockefeller Center, rappresenta forse l’immagine più classica del Natale americano. Questa città si anima con le sue vetrine natalizie che sembrano uscite da un libro di fiabe, i mercatini pieni di oggetti unici e le performance artistiche che celebrano la stagione in modi spettacolari. Ma l’esperienza natalizia americana non si ferma alla Grande Mela.

L’imponente albero al Rockefeller Center è un appuntamento imperdibile per chiunque visiti New York durante le festività. Altri classici della città includono le magiche vetrine natalizie nei grandi magazzini come Macy’s, Saks Fifth Avenue e Bergdorf Goodman, o ancora il presepe napoletano barocco al Metropolitan Museum of Art, lo “Schiaccianoci” del New York City Ballet e il “Christmas Spectacular” delle Rockettes al Radio City Music Hall. Per lo shopping, da non perdere i mercatini natalizi unici di Bryant Park, Union Square e Grand Central. Da non dimenticare anche le celebrazioni di Hanukkah, con la gigantesca menorah che sarà illuminata per otto notti consecutive a partire dal 25 dicembre, all’incrocio tra la Fifth Avenue e la 59ª Strada.

Anche Washington, D.C. si veste a festa con il National Christmas Tree e la National Menorah all’Ellipse della Casa Bianca, l’albero del Campidoglio sul prato ovest, ZooLights allo Zoo Nazionale e il Giardino Botanico degli Stati Uniti, che si trasforma per l’occasione in un mondo incantato con trenini in miniatura, migliaia di piante di stelle di natale e molto altro. Per fare shopping e trovare idee regalo originali, c’è il Downtown DC Holiday Market davanti allo Smithsonian American Art Museum e il DC Holiday Market a Dupont Circle.

A Williamsburg, in Virginia, Colonial Williamsburg offre tour, spettacoli di strada, concerti, laboratori artigianali e menù speciali, tutti ispirati alla storia del Natale dell’America coloniale. Poco distante, Busch Gardens Christmas Town vanta uno dei più grandi spettacoli di luci del Nord America, insieme a spettacoli natalizi, il Santa’s Fireside Feast e shopping natalizio.

Per un’incantevole vacanza invernale, si possono considerare le pittoresche cittadine del Vermont, come Woodstock, Manchester, Grafton o Stowe, oppure partire dalla città più grande dello stato, Burlington. È possibile praticare sci alpino o di fondo, fare giri in slitta, ciaspolate o motoslitte, o semplicemente rilassarsi davanti a un camino con una tazza di cioccolata calda.

La città di Bethlehem in Pennsylvania è stata fondata la vigilia di Natale del 1741 e soprannominata “Christmas City”: qui si può seguire un tour della zona storica con guide in costume, ammirare una celebre stella alta 28 metri visibile con un tour serale, e visitare il Christmas City Village o i mercatini del Christkindlmarkt. Da non perdere il Calendario dell’Avvento Vivente con musica, storie e prelibatezze.

Musica e mercatini nel Midwest

Nella cittadina di Santa Claus, in Indiana, si possono arrostire castagne sul fuoco al Santa’s Candy Castle, fare acquisti nel negozio natalizio di Santa Claus, decorare biscotti e persino gustare una cena natalizia in compagnia di Babbo Natale. A Indianapolis invece, la stagione delle feste risplende con le luci di Winterlights a Newfields, il WinterFaire nel più grande museo per bambini del mondo, e il caratteristico mercatino Athenaeum Christkindlmarkt.

A Columbus, nello stato dell’Ohio, il German Village offre un mercatino di Natale in stile europeo con strade di ciottoli, caffè e decorazioni natalizie. Nello Steubenville’s Nutcracker Village i visitatori possono ammirare 215 schiaccianoci a grandezza naturale, tutti realizzati a mano, e una collezione di 400 presepi da tutto il mondo. A Cleveland, per gli appassionati del cinema, si può visitare la casa dove è stato girato il film “A Christmas Story”.

A Chicago, Illinois, lo shopping natalizio lungo la celebre Magnificent Mile è un classico imperdibile, così come il Christkindlmarkt nel centro della città. Al Maggie Daley Park, si può pattinare lungo lo Skating Ribbon con vista sullo skyline e sul lago Michigan, mentre il Griffin Museum of Science and Industry ospita 50 alberi decorati per rappresentare le festività di tutto il mondo. Luci e decorazioni incantevoli si trovano anche allo zoo, al Giardino Botanico e al Morton Arboretum. Gli amanti del teatro non vorranno perdere “A Christmas Carol” e una versione dal vivo di “It’s A Wonderful Life”.

In Minnesota, il festival Holidazzle di Minneapolis si svolge dal 18 al 22 dicembre, con giochi di luce interattivi, mercatini pop-up, musica dal vivo e molto altro. Al Mall of America — il centro commerciale più grande del paese — si può fare shopping sfrenato, incontrare elfi e Babbo Natale, ammirare le sontuose decorazioni e visitare il Candy Cane Institute. A Duluth, soprannominata “Christmas City of the North,” si può provare l’emozione dello sleddog, partecipare al suggestivo Bentleyville “Tour of Lights” e, con un po’ di fortuna, ammirare l’aurora boreale.

Al Sud festival, concerti e.. Babbi Natale surfisti!

A New Orleans, in Louisiana, il NOLA ChristmasFest, dal 20 al 30 dicembre, offre una pista di pattinaggio, un villaggio di pan di zenzero e giostre, mentre i ristoranti in tutta la città organizzano il Reveillon, una festa natalizia creola. Luci spettacolari si estendono su oltre 10 ettari al New Orleans City Park, e la magia continua con concerti gratuiti nella splendida St. Louis Cathedral, canti natalizi a Jackson Square e falò festivi lungo le rive del fiume Mississippi.

Alcune zone artistiche di Asheville, North Carolina, sono state colpite da recenti alluvioni, ma molte attrazioni accolgono di nuovo i turisti e il Natale nella famosa Biltmore Estate di Asheville promette di essere incantevole come sempre. Le serate di Natale a lume di candela fanno rivivere il primo Natale nella Biltmore nel 1895, con musica dal vivo, scintillanti decorazioni e caminetti accoglienti. Si può soggiornare in un hotel della tenuta, esplorare la casa principale con i suoi giardini e ammirare la spettacolare mostra Chihuly at Biltmore.

In Florida, da non perdere le Nights of Lights di St. Augustine, il Winterfest di Pensacola e, a Miami, il festival Luminosa e la Santa’s Enchanted Forest. Le parate di barche natalizie si svolgono il 14 dicembre a Fort Lauderdale e il 7 dicembre a Jupiter, mentre i Babbi Natale surfisti arrivano a Cocoa Beach alle 7:30 del 24 dicembre. Disney World organizza la festa natalizia di Mickey’s Very Merry Christmas Party e l’Epcot International Festival of the Holidays, mentre a Universal Orlando si tiene Grinchmas. La piccola città di Christmas, vicino a Orlando, accoglie i visitatori con una statua di Babbo Natale, strade che portano i nomi delle renne di Babbo Natale e un ufficio postale unico dove la corrispondenza viene timbrata con “Christmas.”

A Ovest tra Polar Express e festival di luci

A Denver, il magnifico Mile High Drone Show illumina il cielo per 40 notti a partire dal 22 novembre, mentre altri scintillanti spettacoli di luci si trovano nei Denver Botanic Gardens, allo Zoo di Denver, all’Elitch Gardens, a Cherry Creek North e in centro città. Tra gli spettacoli spiccano il “Granny Dances to a Holiday Drum” di Cleo Parker Robinson e i concerti natalizi di grande atmosfera al club jazz Dazzle.

Nelle vicinanze, a Golden, si può salire a bordo del Polar Express Train Ride, ispirato al libro e al film per bambini, con canti natalizi e una visita a Babbo Natale. Dalla Union Station di Denver, si può prendere un treno diretto al comprensorio sciistico di Winter Park o dirigersi a Breckenridge, a circa 130 chilometri di distanza, dove il 7 dicembre si tiene una parata natalizia con cani da montagna bernesi.

Ad Albuquerque, il Luminaria Tour mostra la tradizione locale delle lanterne di carta che illuminano piazze e sentieri. A Santa Fe, il Winter Spanish Market è ideale per lo shopping natalizio; mentre una gita in barca lungo il fiume Pecos a Carlsbad permette di ammirare milioni di luci riflettersi nell’acqua. A Taos Pueblo, una comunità nativa, la Vigilia di Natale viene celebrata con falò, una Processione della Vergine e fucili a salve che riecheggiano tra le antiche abitazioni in adobe – antichi mattoni di argilla essiccata.

In California, il Natale è celebrato con la Newport Beach Christmas Boat Parade dal 18 al 22 dicembre e con il Festival of Lights alla storica Mission Inn di Riverside. Nell’area di Los Angeles, si possono vedere l’albero di Natale al The Grove, le luci natalizie su Rodeo Drive, la pista di pattinaggio di Pershing Square e la parata di Natale di Hollywood, il 1º dicembre. Il Bob Baker Marionette Theater rappresenta “Lo Schiaccianoci” con burattini dal 1969, mentre la Walt Disney Concert Hall ospita concerti natalizi, canti collettivi e proiezioni del film “Mamma ho perso l’aereo” con orchestra dal vivo.

Il parco a tema Universal Studios Hollywood offre divertimenti natalizi al Wizarding World of Harry Potter, Super Nintendo World e, naturalmente, il Grinchmas a Whoville. A Disneyland si possono ammirare la Christmas Fantasy Parade, le stalattiti di ghiaccio sul Castello della Bella Addormentata e spettacolari luci natalizie nell’attrazione “It’s a Small World”.

In Oregon, il Portland Holiday Brew Fest è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di birra; a Florence si svolgono gli Open House in stile vittoriano, e a Bend si può assistere alla parata sull’acqua di kayak, canoe e tavole decorate. Per gli amanti della natura le avventure invernali all’aperto comprendono la caccia ai tartufi, escursioni con le ciaspole e l’osservazione delle aquile.

A Las Vegas, le luminose decorazioni della città si vestono a festa per il Natale. Il Las Vegas Motor Speedway ospita lo spettacolo Glittering Lights; Enchant Las Vegas presenta un labirinto di luci e una caccia al tesoro natalizia, mentre il M Resort a Henderson offre il Candy Rush, uno spettacolo di luci animato da percorrere in auto. Il Bellagio Conservatory reinventa le sue esposizioni floreali invernali mentre le sue famose fontane danzano a ritmo di musica natalizia, e il Fontainebleau trasforma la sua terrazza in una pista di pattinaggio.

Queste tradizioni natalizie riflettono non solo lo spirito festivo ma anche la ricchezza culturale delle diverse comunità che abitano queste regioni. Le lucine scintillanti, i cori natalizi e gli eventi peculiari come i Babbi Natale surfisti sono espressione della gioia universale che questa stagione porta con sé; una gioia capace di unire persone provenienti da ogni angolo del mondo sotto lo stesso cielo stellato del periodo più magico dell’anno.