Natale e Vigilia “rock” al caldo degli Hard Rock Hotel a Marbella e Tenerife

Un’idea di viaggio per trascorrere un Natale e Capodanno “rock’n’roll” negli Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife

Gli Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife, gioielli del Palladium Hotel Group, si apprestano a vivere le festività natalizie in chiave rock.

Questi hotel non sono solo luoghi di soggiorno, ma veri e propri templi della musica dove l’atmosfera delle feste si fonde con ritmi incalzanti, buona cucina e divertimento senza fine.

Hard Rock Hotel Marbella: festività nella calda Costa del Sol

Il Natale all’Hard Rock Hotel Marbella promette un’esperienza senza precedenti. Situato nel cuore pulsante di Puerto Banús, questo hotel diventa il palcoscenico ideale per chi desidera trascorrere le vacanze immerso in un ambiente vibrante. Gli ospiti saranno accolti da una serie di eventi pensati per far vivere loro momenti da vera rockstar: dalla Tardebuena Celebration alla magica visita dei Re Magi, ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza indimenticabile.

La vigilia di Natale si anima con la Tardebuena Celebration, un evento che combina musica dal vivo e una cena esclusiva con piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna. Il Capodanno è invece dedicato allo stile steampunk, con una serata che include cena gourmet, spettacoli dal vivo e open bar fino a notte fonda. L’epifania si celebra infine con l’arrivo dei Re Magi, portando magia e sorprese per i più piccoli.

Vigilia e Giorno di Natale all’Hard Rock Hotel Tenerife

Sull’idilliaca isola di Tenerife sorge l’Hard Rock Hotel Tenerife, una struttura che offre non solo comfort di lusso ma anche un ricco programma di eventi natalizi adatti a tutte le età. Dalla Vigilia al Giorno di Natale fino al Capodanno e oltre, gli ospiti possono immergersi in un mondo dove la tradizione incontra il glamour rock’n’roll.

Il 24 Dicembre i bambini potranno partecipare a numerose attività creative mentre gli adulti godono della musica live durante la cena natalizia. Il giorno seguente Babbo Natale farà la sua apparizione distribuendo regali ai più piccoli prima della speciale cena accompagnata da musica dal vivo.

Capodanno tra leggende del rock

La notte dell’ultimo dell’anno vedrà gli ospiti celebrare tra menù esclusivi ispirati alle icone del rock e spettacoli mozzafiato che proseguiranno fino all’alba del nuovo anno. Un modo perfetto per salutare il 2024 ed accogliere il 2025 all’insegna dello spirito indomito dell’Hard Rock.

Gli Hard Rock Hotels offrono così una prospettiva diversa sul classico Natale: qui le melodie iconiche si intrecciano alle lucine festive creando atmosfere magiche dove ogni ospite può sentirsi protagonista della propria favola musicale. Per ulteriori informazioni su pacchetti vacanza ed eventi specializzati è possibile contattare direttamente gli hotel o visitare i loro siti ufficiali.