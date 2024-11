Qui non ci sono né osti né camerieri: l’esperienza unica in un’osteria sulle colline

Osteria Senz’Oste: un’innovazione nel cuore delle colline del Prosecco. Qui non ci sono né osti né camerieri.

L’Osteria Senz’Oste nasce da un’emozione profonda e genuina, quella di Cesare De Stefani, il proprietario di una casa colonica risalente alla fine dell’Ottocento. Questo edificio, immerso tra le viti delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, conserva ancora oggi il suo fascino originale e rappresenta un punto di ritrovo per la famiglia e gli amici di Cesare.

La decisione di tenere la porta del casale sempre aperta nasce dalla volontà di Cesare De Stefani di accogliere chiunque passasse da quelle parti. Lasciando alcuni prodotti alimentari di propria produzione sul tavolo con semplici indicazioni scritte per i visitatori, ha dato vita a un concetto rivoluzionario nell’ospitalità. Il biglietto lasciato con tre bottiglie di Cartizze invitava i visitatori a servirsi autonomamente, stabilendo un rapporto basato sulla fiducia reciproca.

Un’apertura al mondo basata sulla fiducia

Con il passare del tempo, l’Osteria Senz’Oste ha guadagnato fama ben oltre i confini locali, diventando nota sia in Italia che all’estero grazie al passaparola dei numerosi visitatori affascinati dall’autenticità dell’esperienza offerta. La crescente popolarità ha portato all’ampliamento dell’offerta con prodotti tipici provenienti da altre eccellenti aziende agricole locali, creando una rete positiva che valorizza l’intero territorio.

L’Osteria Senz’Oste rappresenta una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione. Mantenendo vivo il rispetto per le usanze del passato ma senza temere le sfide future, questo luogo si è trasformato in una meta imperdibile per chi visita l’Alta Marca trevigiana. La sua unicità sta nella capacità di offrire un servizio senza bisogno della presenza fisica dello staff: qui non ci sono né oste né camerieri.

All’interno dell’Osteria Senz’Oste si trova una vasta gamma di prodotti alimentari tipici della regione prontamente disponibili per i visitatori. Dalle bevande agli snack leggeri come formaggi e salumi fino ai caffè preparabili autonomamente: tutto è predisposto per garantire un’autentica esperienza culinaria locale in completa autonomia. I punti d’appoggio esterni lungo il sentiero panoramico offrono poi la possibilità di godere delle vedute mozzafiato mentre si degustano le prelibatezze disponibili.