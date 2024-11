Turismo: in arrivo Ecoluxury Fair, fiera di quello sostenibile di alta gamma

Con oltre 250 tra buyer ed espositori e circa 500 presenze confermate, l’Ecoluxury Fair inaugura la sua settima edizione il 7 e 8 novembre allo Spazio Field – Palazzo Brancaccio a Roma.

Questo evento, ideato da Enrico Ducrot, CEO di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante, rappresenta un punto di riferimento globale per il turismo sostenibile di lusso. La fiera ha come obiettivo quello di coniugare il lusso con pratiche eco-compatibili nel settore turistico, offrendo una piattaforma privilegiata per la promozione del turismo responsabile.

Il segmento del turismo di alta gamma è sempre più rilevante nell’economia globale. In Italia rappresenta un quarto della spesa turistica totale, pari a circa 25 miliardi di euro; in Europa questo valore sale fino a raggiungere i 170 miliardi con prospettive che potrebbero estendersi fino a 520 miliardi secondo le stime dell’Eccia (European Cultural and Creative Industries Alliance). L’Ecoluxury Fair si inserisce in questo contesto come catalizzatore delle migliori pratiche sostenibili applicate al settore dell’ospitalità e dei viaggi di lusso.

Innovazione tecnologica e sostenibilità: i temi chiave

Durante il Forum “Turismo di alta gamma & Sostenibilità“, che si terrà il giorno d’apertura della fiera dalle ore 9.30, verranno affrontati temi cruciali quali l’integrazione tra innovazione tecnologica e prassi sostenibili nel settore del turismo. Il dibattito vedrà la partecipazione delle voci più autorevoli nel campo della sostenibilità ambientale applicata all’ospitalità luxury. Tra gli ospiti figurano rappresentanti istituzionali ed esperti del settore che discuteranno delle nuove frontiere della green economy nel mondo dei viaggi.

Parallelamente al forum avranno luogo i workshop B2B che proseguiranno fino alla serata successiva. Queste sessioni prevedono incontri brevi ma intensivi tra buyer ed espositori, durante i quali saranno presentate le ultime novità in termini di prodotti e servizi legati al mondo dell’ospitalità eco-lusso. La partecipazione straniera ai workshop è prevista aumentare del 30% rispetto all’edizione precedente, segno dell’interesse internazionale crescente verso le soluzioni innovative proposte dall’Ecoluxury Fair.

L’Ecoluxury Fair non è solo business ma anche occasione per networking informale grazie agli eventi collaterali organizzati nei prestigiosi contesti romani come il welcome cocktail presso Palazzo Brancaccio o il cocktail finale nello Stadio di Domiziano. Queste occasioni permettono ai partecipanti non solo di consolidare relazioni professionali ma anche di godere della bellezza storico-culturale della città eterna in una cornice esclusiva.