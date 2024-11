La Sagra della Polenta torna il prossimo weekend a Nerola

La Sagra della Polenta si appresta a colorare il 9 e 10 novembre 2024 il cuore del pittoresco centro storico di Nerola.

Questo evento enogastronomico che si terrà a piazza San Sebastiano, è atteso con trepidazione sia dai locali che dai visitatori provenienti da ogni angolo della regione, promette di essere un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni culinarie autunnali tipiche della Sabina romana.

Al centro dell’attenzione ci sarà la polenta con spuntature e salsiccia, un piatto che racchiude i sapori intensi e genuini del territorio. Ad accompagnare questo capolavoro culinario non mancheranno le bruschette condite con l’esclusivo olio DOP nerolese, seguite da un bicchiere di vino selezionato per esaltare ulteriormente i gusti proposti. E per chiudere in bellezza, una bottiglietta d’acqua rinfrescherà i palati dopo tante prelibatezze.

Un tuffo nella cultura locale

Oltre alla degustazione dei piatti tipici, la Sagra della Polenta offre l’opportunità di esplorare il fascino senza tempo del centro storico di Nerola. Tra le vie acciottolate sarà possibile visitare il mercatino allestito per l’occasione, dove artigiani e artisti locali esporranno le loro creazioni uniche. Un altro punto ristoro verrà allestito offrendo salumi e formaggi prodotti nelle aree circostanti, garantendo così una vera e propria immersione nei sapori autentici della regione.

L’appuntamento è fissato dalle 12:00 alle 17:00 per entrambi i giorni dell’evento. Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei partecipanti, il Castello Orsini aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano scoprire la storia millenaria che avvolge questa maestosa fortezza attraverso visite guidate dettagliate.

La Sagra della Polenta a Nerola rappresenta una magnifica occasione per celebrare insieme i sapori autunnali tipici del territorio sabino romano all’interno di uno scenario storico affascinante come quello offerto dal borgo medievale di Nerola.