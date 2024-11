In Estonia fra gallerie d’arte e manieri, riti e natura, la Strada della cipolla è nuova meta

Turismo in Estonia fra gallerie d’arte, manier e natura, la Strada della cipolla è la nuova meta. Un viaggio lungo il Lago Peipus

La Strada della cipolla, un percorso turistico che si snoda lungo le rive del Lago Peipus in Estonia, rappresenta una destinazione affascinante per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e ricca di storia. Questa regione, caratterizzata da una convivenza armoniosa di culture diverse, offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo dove natura, arte e tradizioni si fondono creando un mosaico culturale unico.

Il simbolo per eccellenza della ‘Strada della cipolla’ è la coltivazione delle rinomate cipolle di Peipus. Questi ortaggi dorati crescono rigogliosi nei terreni sabbiosi vicino al lago, diventando non solo una prelibatezza gastronomica ma anche un elemento distintivo del patrimonio culturale locale. Visitare le fattorie come la Kostja Onion farm permette ai turisti di scoprire i segreti della coltivazione delle cipolle che ha radici profonde nella storia della regione.

Tradizioni tra castelli e manieri

La ‘Strada della cipolla’ è testimone dell’incontro tra diverse culture: quella estone locale, i ‘Vecchi credenti russi‘, fuggiti dalle persecuzioni in Russia nel XVII secolo, e l’eredità dei tedeschi del Baltico. Ogni comunità ha lasciato il proprio segno nella regione attraverso pratiche agricole, architettura ed espressioni artistiche che arricchiscono il tessuto culturale del luogo.

Tra le attrazioni più suggestive lungo la strada spicca il Castello di Alatskivi. Questa dimora nobiliare neogotica offre ai visitatori uno spaccato della vita aristocratica dell’epoca con i suoi interni restaurati fedelmente all’originale. Il castello non è solo una meta storica ma anche un luogo dove arte e cultura contemporanea trovano espressione attraverso mostre ed eventi tematici.

Visitare musei come quello a Kolkja o entrare nelle abitazioni tradizionalmente conservate dei Vecchi credenti russi permette ai turisti di avvicinarsi alle usanze religiose ortodosse antiche mantenute vive fino ad oggi. La Samovar House rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera conoscere meglio queste pratiche attraverso oggetti quotidiani come i samovar.

La Voronja Gallery illustra perfettamente come su questa strada arte contemporanea e sostenibilità possano coesistere armoniosamente con le tradizioni locali. Fondatori appassionati accolgono personalmente i visitatori in questo spazio espositivo innovativo che ogni anno propone tematiche differenti legate alla cultura moderna ma sempre con uno sguardo attento alla storia locale.

La ‘Strada della Cipolla’ offre molto più che semplicemente paesaggi naturalistici o prodotti gastronomiciT; essa rappresenta un viaggio attraverso secoli di storia vissuta da comunità diverse ma unite dalla terra che abitano. Un itinerario ricco non solo per gli amanti dell’arte o gli appassionati di storia ma anche per coloro che cercano esperienze autentiche a contatto con le radici profonde dell’Europa orientale.