Meteo, sole e caldo persistenti: quando cambia tutto, le previsioni

Meteo, sole e caldo persistenti, continua la novembrata italiana: quando cambia tutto, le previsioni

L’Italia si appresta a vivere giorni di insolita mitezza per il periodo, con il sole che splenderà indisturbato su gran parte del territorio nazionale. In particolare, al Sud e sulle isole di Sicilia e Sardegna, le condizioni meteo si preannunciano ideali per chi desidera concedersi ancora qualche giorno di mare. “Sì sì, bagni al mare dato che ci sono ancora 23, 24, 25 gradi si può ancora entrare in acqua, soprattutto nelle due isole maggiori”, conferma ad Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. Anche al Nord e nelle altre regioni del Centro le temperature si manterranno tra i 20 e i 21 gradi: valori leggermente più freschi ma comunque superiori alla media stagionale.

Il clima eccezionalmente mite che sta caratterizzando questi giorni è frutto di un campo di alta pressione che ha deciso di farci compagnia. “In realtà le temperature sono sopra la media su tutta l’Italia”, aggiunge Gussoni. Questo fenomeno atmosferico continuerà a influenzare positivamente il tempo fino alla metà della prossima settimana assicurando l’assenza di precipitazioni fino a mercoledì e giovedì. Per assistere a un cambiamento significativo delle condizioni meteo bisognerà attendere la prima decade di novembre o addirittura la metà del mese.

La ‘Novembrata’ Italiana

Quest’inizio novembre sembra voler ignorare l’avvicinarsi dell’inverno mantenendo temperature tipicamente estive in molte zone d’Italia. Da Milano a Roma passando per Napoli fino ad arrivare a Palermo, il caldo persiste rendendo queste giornate particolarmente gradevoli per attività all’aperto. Nonostante oggi possano verificarsi lievi disturbi orientali con venti da est meno caldi e meno umidi – che porteranno a una leggera diminuzione delle massime di 2-3 gradi – ciò comporterà anche una riduzione delle nebbie in Val Padana e dello smog.

Fino alla giornata di mercoledì 6 novembre prevale l’influenza dell’anticiclone africano che garantirà condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate sulla maggior parte delle regioni italiane. Questo scenario è stato definito come una vera e propria ‘novembrata‘ italiana dal team de iLMeteo.it: un prolungamento dell’estate nel cuore dell’autunno che permette agli italiani di godere ancora del bel tempo prima dell’arrivo dei freddi invernali.