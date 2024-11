Moxy apre a Barcellona, spirito giocoso e rooftop con vista mozzafiato

Moxy porta il suo spirito giocoso in Spagna con l’apertura di Moxy Barcelona, location originale e rooftop con vista

Il marchio Moxy Hotels fa il suo debutto in Spagna, inaugurando l’attesissimo Moxy Barcelona nel cuore del vivace quartiere di Sants. Questa nuova apertura segna un momento significativo per il brand, noto per il suo approccio fresco e innovativo all’ospitalità, che ora porta il suo spirito giocoso e la sua atmosfera unica nella cosmopolita città di Barcellona.

Fin dal primo momento in cui gli ospiti varcano la soglia di Moxy Barcelona, l’accoglienza è calorosa e festosa. Al check-in, viene offerto un cocktail o un mocktail gratuito al Moxy Bar, dando subito il tono per un soggiorno all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Questo gesto simbolico rappresenta perfettamente la filosofia di Moxy: offrire esperienze memorabili fin dal primo istante.

l rooftop: una vista mozzafiato

Moxy Barcelona si distingue non solo per le sue 414 camere luminose ed eleganti ma anche per gli spazi comuni progettati per stimolare l’interazione sociale e il relax. La Welcome Zone e la Moxy Lounge sono destinate a diventare i nuovi punti di ritrovo della città, dove ospiti e cittadini possono mescolarsi in un ambiente vivace ed energico. Ogni camera vanta una disposizione smart che bilancia perfettamente comfort e funzionalità, arricchite da balconi privati con vista sulla città e murales dell’artista locale Sira Lobo che aggiungono un tocco distintivo.

Il fiore all’occhiello dell’hotel è senza dubbio il rooftop situato al decimo piano. Qui gli ospiti possono godere di una piscina spettacolare accompagnata da un’area relax dove ammirare una vista panoramica senza pari su Barcellona. Questo spazio esclusivo offre una fuga dalla frenesia cittadina senza dover abbandonare l’hotel.

Moxy Barcelona soddisfa le esigenze di tutti i suoi ospiti con servizi pensati appositamente sia per chi viaggia per lavoro sia per chi è alla ricerca di svago. La palestra attrezzata permette agli ospiti più attivi di mantenere la propria routine fitness anche in vacanza, mentre le nove sale riunioni sono ideali per eventi aziendali o incontri professionali. Inoltre, lo spazio comune Plug In invita al co-working o semplicemente alla socializzazione in uno scenario stimolante ed energico.

Situato a pochi passi dalla stazione della metropolitana di Sants, Moxy Barcelona offre accessibilità incomparabile alle principali attrazioni della città. Gli ospiti possono facilmente raggiungere luoghi iconici come il centro storico, La Rambla, la Basílica de la Sagrada Familia e lo stadio del Barcelona FC; rendendo questo hotel non solo un luogo dove soggiornare ma una porta d’accesso all’esplorazione delle meraviglie che Barcellona ha da offrire.