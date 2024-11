Hard Rock Café, arriva Capitan Messi: sorprese per i clienti grandi e piccoli

Hard Rock Café e Messi: una collaborazione supereroica, arriva Capitan Messi con sorprese per i clienti grandi e piccoli

Il mondo dell’intrattenimento e dello sport si fondono in una collaborazione unica che vede protagonisti Hard Rock International e Lionel Messi. La partnership, già consolidata negli anni, raggiunge nuove vette con l’introduzione di “Capitan Messi“, un supereroe ispirato alla figura dell’iconico calciatore argentino. Questa iniziativa non solo celebra la continua alleanza tra il brand globale e l’ambasciatore, ma introduce anche una serie di novità destinate a entusiasmare grandi e piccini.

La novità più eclatante di questa collaborazione è senza dubbio il lancio del giocattolo snodabile di Capitan Messi. Disponibile in edizione limitata, questo articolo viene offerto con ogni ordine dal menu per bambini presso gli Hard Rock Cafe selezionati e tramite il servizio in camera negli hotel partecipanti. La creazione di un giocattolo che riprende le sembianze del campione argentino segna un momento storico, rappresentando la prima volta che Messi si immerge così profondamente nel mondo dei giocattoli a sua immagine.

Una collezione al dettaglio completa

Oltre al giocattolo snodabile, la collezione al dettaglio “Captain Messi” comprende una vasta gamma di prodotti pensati per i fan di tutte le età. Dai contenitori per il pranzo alle bottiglie d’acqua, passando per zaini e abbigliamento tematico, ogni articolo è stato creato per portare un pezzo dell’universo supereroico di Capitan Messi nelle case dei tifosi. Disponibili nei Rock Shops sparsi in tutto il mondo e online, questi prodotti sono destinati a diventare oggetti da collezione per gli appassionati.

L’innovazione non si ferma agli articoli da collezione; infatti, Hard Rock ha introdotto due nuove pizze nel Kid’s Menu: la classica pizza al formaggio e quella ai peperoni. Queste aggiunte mirano a soddisfare i gusti dei giovani clienti offrendo allo stesso tempo opzioni approvate dai genitori. Con queste novità culinarie, Hard Rock rafforza il suo impegno verso famiglie e bambini cercando sempre nuove vie per deliziare i palati più esigenti.

Lionel Messi non è solo l’immagine alla base della nuova linea di prodotti; negli ultimi tre anni ha dimostrato di essere un partner eccezionale per Hard Rock International. Il suo coinvolgimento nella campagna “Come Together” ha evidenziato l’impegno comune verso valori positivi come l’unione e la perseveranza. Inoltre, attraverso la partecipazione al programma fedeltà globale Unity by Hard Rock™, Messi contribuisce ad arricchire ulteriormente l’esperienza offerta ai fan del marchio in tutto il mondo.

La collaborazione tra Hard Rock International e Lionel Messi continua a stupire con proposte innovative che combinano intrattenimento, sport ed esperienze culinarie indimenticabili. Visita www.hardrock.com per scoprire tutti i dettagli su questa partnership supereroica.