Air France-Klm: in vista aumento prezzi biglietti per 2025. Anticipazione di fronte all’incertezza fiscale e impatto sull’operatività

In un contesto economico globale sempre più incerto, le compagnie aeree si trovano ad affrontare sfide significative, non ultime quelle legate alle politiche fiscali dei governi nazionali. Air France-Klm, uno dei principali gruppi nel settore dell’aviazione, ha recentemente annunciato una mossa strategica che anticipa possibili cambiamenti nel panorama fiscale francese. Il gruppo franco-olandese ha deciso di giocare d’anticipo rispetto al probabile aumento delle tasse in Francia.

Questa decisione è stata presa in risposta all’emendamento proposto dal Governo francese al progetto di legge finanziaria per il 2025, che prevede un significativo incremento della tassa di solidarietà sui biglietti aerei, introdotta originariamente nel 2006 e applicabile a tutti i voli in partenza dalla Francia.

Strategia proattiva: adeguamento dei prezzi dei biglietti

Air France-Klm ha espresso preoccupazione per l’impatto che tale aumento fiscale potrebbe avere sulle sue operazioni e sulla sua struttura finanziaria. L’applicazione dell’aumento massiccio della tassa comporterebbe una perdita economica considerevole per il gruppo. Le compagnie aeree sarebbero obbligate a versare allo Stato francese l’imposta aggiuntiva per ogni viaggio effettuato a partire dal 1° gennaio 2025, anche per i biglietti venduti prima dell’approvazione definitiva della legge.

Per mitigare gli effetti negativi derivanti da questa situazione e proteggere la propria stabilità finanziaria, Air France-Klm ha optato per una strategia proattiva. Il 24 ottobre 2024, il gruppo ha annunciato la decisione di trasferire anticipatamente l’aumento previsto sui prezzi dei biglietti venduti per viaggi con partenza dal primo gennaio 2025. Questa mossa permetterà alla compagnia di assorbire gradualmente l’impatto economico dell’aumento delle tasse senza attendere l’adozione definitiva della legge finanziaria.

L’aumento della tassa si tradurrà in costi aggiuntivi significativi per i passeggeri. Per i voli verso paesi dell’Unione Europea o dipartimenti d’oltremare in economy e premium class, la tassa passerà da 2,63 euro a 9,50 euro; mentre in business class vedrà un incremento da 20,27 euro a 30 euro. Per i voli inferiori ai 5.500 km le tariffe aumenteranno da 7,51 euro a 15 euro in economy e premium e da 63,07 euro ad un imponente salto fino ad arrivare agli attuali80 euro nella classe business, segnando così un incremento notevole mai visto prima nel settore.