Airbus: consegna primo A321Xlr a Iberia, sostenibilità e comfort al centro

Airbus: consegna primo A321Xlr a Iberia. Un nuovo capitolo per la compagnia iberica, sostenibilità e comfort al centro

La compagnia aerea spagnola Iberia ha recentemente segnato un importante traguardo nella storia dell’aviazione commerciale, diventando il cliente di lancio del nuovissimo Airbus A321Xlr. Questo aeromobile, che rappresenta l’apice della tecnologia in termini di efficienza e sostenibilità per i voli a corridoio singolo, è stato consegnato con grande entusiasmo da entrambe le parti coinvolte.

L’introduzione dell’A321Xlr nella flotta di Iberia apre nuove frontiere per la compagnia aerea, consentendole di espandere significativamente il proprio network operativo. Marco Sansavini, Ceo e presidente di Iberia, ha espresso grande orgoglio per questo significativo aggiornamento della flotta. L’aeromobile sarà inizialmente impiegato su rotte regionali europee, ma si prevede che la sua prima missione transatlantica avverrà già a novembre, collegando Madrid con Boston. Questa mossa strategica non solo rafforza la posizione di Iberia sul mercato ma apre anche nuove possibilità per viaggi più efficienti e confortevoli.

Innovazione e sostenibilità al centro

Christian Scherer, Ceo Commercial Aircraft di Airbus, ha sottolineato come l’A321Xlr sia frutto di cinque anni di intenso lavoro e innovazione. Questo modello non solo estende le possibilità operative delle compagnie aeree grazie alla sua autonomia Xtra Long Range ma stabilisce anche nuovi standard in termini di sostenibilità ambientale. Con un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche e un consumo di carburante per poltrona inferiore del 30% rispetto ai modelli concorrenti della generazione precedente, l’A321Xlr si pone all’avanguardia nella riduzione delle emissioni nocive e del rumore.

Uno degli aspetti più rivoluzionari dell’A321Xlr è senza dubbio il livello di comfort offerto ai passeggeri. La cabina Airspace introduce una nuova era nel comfort dei voli a corridoio singolo con poltrone lie-flat in classe business che garantiscono accesso diretto al corridoio e cappelliere XL che offrono il 60% in più di capacità bagagli rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, ogni sedile è dotato delle ultime tecnologie in fatto di connettività mentre l’illuminazione all’avanguardia contribuisce ad arricchire ulteriormente l’esperienza complessiva dei passeggeri.

Airbus dimostra ancora una volta il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’A321Xlr capace già oggi di operare con fino al 50% Saf (Sustainable Aviation Fuel). L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello rendere possibile l’utilizzo del 100% Saf su tutti i propri aeromobili entro il 2030; una visione ambiziosa che testimonia come innovazione ed ecologia possano andare mano nella mano nell’industria dell’aviazione moderna.