Mercato nel Campo, a Siena torna la tre giorni dedicata al gusto

Mercato nel Campo, a Siena torna la tre giorni dedicata alla cultura del gusto in una delle piazza più belle d’Italia

Una delle piazze più affascinanti e conosciute al mondo, Piazza del Campo a Siena, si prepara a rivivere le atmosfere medievali che ne hanno segnato la storia. Per tre giorni, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il cuore pulsante della città si trasformerà nuovamente nel “mercato grande”, un evento di vita quotidiana che durante la Repubblica di Siena rappresentava uno dei principali canali di approvvigionamento per i cittadini.

Quest’anno il Mercato nel Campo si estenderà eccezionalmente su tre giornate, offrendo ai visitatori un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità. Saranno presenti ben 130 espositori che proporranno le loro merci nella suggestiva cornice del Campo, seguendo una tradizione che affonda le sue radici già nel XIV secolo. L’evento ricalca l’organizzazione originaria dei mercati medievali con una netta distinzione tra l’area dedicata ai prodotti alimentari e quella riservata all’artigianato.

Viaggio nei sapori e nelle eccellenze senesi

Il Mercato nel Campo rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i sensi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche senesi ma anche di vere e proprie “chicche” provenienti da tutta Italia. La manifestazione diventa così l’occasione per esplorare una varietà incredibile di prodotti che fanno di Siena una “città del gusto“, in uno scenario antico quanto inimitabile.

Tra le novità più interessanti di questa edizione ci sarà la presenza di piccole imprese domestiche capaci di offrire produzioni casalinghe straordinarie: dal dolce al pane fino ai formaggi e salumi per un viaggio alla riscoperta delle tradizioni culinarie tramandate da generazioni. Inoltre, non mancheranno momenti dedicati agli approfondimenti culturali sui prodotti del territorio con ospiti speciali che animeranno la manifestazione.

Il Mercato nel Campo è frutto dell’impegno congiunto del Comune di Siena con numerose associazioni locali tra cui Confesercenti, Confcommercio, Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), Confartigianato e Vetrina Toscana. Queste sinergie dimostrano come l’evento non sia solo un momento festivo ma anche un’importante occasione per valorizzare il tessuto economico locale attraverso la promozione delle sue molteplici eccellenze.