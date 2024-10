Bryant Park Winter Village: il paese delle meraviglie invernale di New York City ha aperto ufficialmente la stagione. Tutte le novità

New York City si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale con l’apertura del Bryant Park Winter Village, disponibile tutti i giorni fino a domenica 2 marzo 2025.

Questo evento annuale, atteso con trepidazione da residenti e turisti, offre un’ampia gamma di attività festive che vanno dal pattinaggio sul ghiaccio allo shopping natalizio, fino a cene esclusive sulla pista.

Pattinaggio sul ghiaccio nel cuore del villaggio

Il pattinaggio sul ghiaccio rappresenta il fulcro dell’esperienza al Bank of America Winter Village a Bryant Park. Con una pista di 17.000 piedi quadrati aperta tutti i giorni durante la stagione del Villaggio Invernale, gli ospiti possono godere di pattinaggio su ghiaccio gratuito, noleggio di pattini di alta qualità e assistere a spettacoli ed eventi gratuiti dedicati al mondo del ghiaccio.

Per chi è alla ricerca dei regali perfetti o semplicemente vuole immergersi nell’atmosfera festiva, il mercato all’aperto Holiday Shops by Urbanspace Markets offre un’esperienza unica. Artigiani locali e internazionali espongono le loro creazioni in eleganti chioschi dislocati lungo le vie pedonali del parco, offrendo una vasta selezione di manufatti artigianali e idee regalo originali provenienti da tutto il mondo.

Dopo una giornata passata sulla pista o tra i negozi natalizi, Il Lodge invita i visitatori a rilassarsi in un ambiente accogliente dove gustare cocktail festivi e piatti squisiti mentre si ammira la vista dei pattinatori. Questo bar + sala ristorazione all’aperto propone una varietà di opzioni gastronomiche per tutti i gusti, rendendolo il luogo ideale per socializzare e godersi lo spirito della stagione.

Per coloro che cercano un’esperienza diversa dal solito pattinaggio sul ghiaccio, il Curling Café + Bar offre la possibilità di provare il curling senza ghiaccio. Con prenotazioni che includono una pista da curling dedicata e una cupola riscaldata dove gustare cibo e bevande calde, questa è l’opportunità perfetta per trascorrere momenti indimenticabili con famiglia o amici.

Per chi desidera vivere un momento davvero speciale, gli igloo accoglienti rappresentano la scelta ideale. Situati vicino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e circondati dai maestosi grattacieli di Midtown Manhattan, questi igloo privati offrono la possibilità di godersi cibi e bevande festivi in compagnia fino a otto persone per igloo. Una sessione dura 90 minuti ed è l’esclusiva cornice perfetta per creare ricordi indimenticabili sotto le stelle della Grande Mela.

Il Bryant Park Winter Village continua ad essere uno degli eventI più amati durante le festività natalizie newyorkesi grazie alla sua capacità di offrire esperienze magiche sia ai resident che ai visitatori provenientI da ogni parte del mondo.