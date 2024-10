Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur riapre, data e Mont Blanc Full Ski Experience

Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur riapre, la data dell’opening. Emozioni con la Mont Blanc Full Ski Experience

Le Massif Hotel & Lodge Courmayeur, l’iconico rifugio di lusso situato ai piedi del Monte Bianco, è pronto a riaprire i battenti il prossimo 30 novembre per la stagione invernale 2024/2025. Questo esclusivo hotel 5 stelle, parte della prestigiosa collezione Italian Hospitality Collection e membro di The Leading Hotels of the World, promette un’esperienza indimenticabile per gli amanti dello sport, del benessere e del comfort raffinato.

L’avventura inizia con il pacchetto Mont Blanc Full SKI Experience che offre agli ospiti un soggiorno di due notti con prima colazione inclusa. Gli appassionati di sci potranno godere di uno ski pass valido per un giorno e dell’accesso al comprensorio SkyWay. Il servizio Ski butler e l’armadietto personale riscaldato per l’attrezzatura garantiscono comodità e praticità, mentre le ski-in ski-out room presso lo chalet La Loge du Massif sulle piste offrono accesso diretto all’azione. Dopo una giornata intensa sulle piste, nulla batte il relax nella Spa dell’hotel: accesso al circuito Bioaquam con vasca idromassaggio interna ed esterna, sauna e bagno turco sono inclusi nel pacchetto.

Non solo sci: Discovery e Adventure

Le Massif va oltre lo sci grazie all’Experience Team guidato dall’Adventure Trainer Telemaco Murgia. Questa squadra esperta propone attività su misura che spaziano dalle escursioni tra le vette innevate alle arrampicate e ciaspolate fino a esperienze più uniche come il volo in elicottero sopra il Monte Bianco o la spettacolare ascesa con lo SkyWay. L’obiettivo è far vivere ai propri ospiti il territorio a 360° attraverso esperienze indimenticabili che combinano avventura ed esplorazione culturale ed enogastronomica.

La Spa di Le Massif rappresenta una vera oasi di tranquillità dove gli ospiti possono concedersi trattamenti ispirati ai profumi della montagna dopo una giornata all’insegna dello sport. Tra questi spicca l’esclusivo Healing Forest, un trattamento rigenerante che utilizza ingredienti naturali come farina di castagne e ribes rosso. La Private Spa offre momenti privati di relax mentre la vasca idromassaggio riscaldata indoor/outdoor invita al completo abbandono.

Per soddisfare anche i palati più esigenti, Le Massif presenta una proposta gastronomica ricca che attinge dai sapori della Valle d’Aosta senza trascurare influenze mediterranee e internazionali. Il ristorante Chetif diventa così teatro delle colazioni mattutine e delle cene serali mentre il Bar del Gigante accoglie gli ospiti per pranzi leggeri o aperitivi fino alle ore 20:00.