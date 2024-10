L’isola italiana in gran parte incontaminata, un tesoro nascosto nel Mar Tirreno

Isola italiana in gran parte incontaminata con spiagge di sabbia rossa e calette nascoste. Un tesoro nascosto nel Mar Tirreno

L’Isola del Giglio, situata nel cuore del Mar Tirreno, rappresenta una delle gemme più preziose dell’Arcipelago Toscano. Questo paradiso terrestre, noto per le sue ampie spiagge sabbiose e le calette segrete, ha saputo mantenere intatto il suo fascino naturale, lontano dalle masse di turisti che ogni anno invadono le località balneari più note.

Con una superficie di soli nove miglia quadrate e una popolazione residente che non supera le 1.100 persone, l’Isola del Giglio offre un rifugio idilliaco per coloro che cercano pace e tranquillità. Nonostante nei mesi estivi la popolazione dell’isola aumenti leggermente a causa dei visitatori, rimane uno degli angoli più inesplorati dai vacanzieri britannici.

Isola del Giglio, natura e storia

Il principale punto di accesso all’isola è Giglio Porto, un incantevole borgo marinaro caratterizzato da case variopinte che si affacciano sul mare cristallino. Qui i visitatori possono immergersi nell’autentica vita isolana o avventurarsi alla scoperta delle numerose calette nascoste noleggiando un piccolo motoscafo. Per gli appassionati di immersioni subacquee, Giglio Porto offre anche la possibilità di esplorare i fondali marini ricchi di biodiversità attraverso centri specializzati.

Oltre a Giglio Porto, l’isola vanta altri due centri abitati: Giglio Castello e Giglio Campese. Il primo è un antico borgo medievale arroccato su una collina che conserva intatte le sue mura fortificate e viuzze acciottolate; il secondo è famoso per ospitare la Spiaggia di Campese con la sua distintiva sabbia rosso scuro. Entrambi offrono scenari diversificati per soddisfare ogni tipo di turista: dallo spirito avventuroso dell’esploratore alla ricerca della tranquillità balneare.

Lungo la costa dell’Isola del Giglio si susseguono spiagge dall’incredibile bellezza naturale come quella delle Cannelle con la sua sabbia bianca finissima o quella delle Caldane, piccola ma incantevole perla circondata dalla macchia mediterranea. Queste spiagge sono facilmente raggiungibili via terra o via mare e rappresentano luoghi ideali dove rilassarsi immersi nella natura selvaggia.

Per arrivare all’Isola del Giglio è possibile utilizzare il servizio traghetto da Porto Santo Stefano in Toscana; il viaggio dura circa un’ora ed è accessibile a tutti con biglietti a partire da £11 a persona. L’isolamento geografico contribuisce al fascino misterioso dell’isola ma allo stesso tempo ne facilita l’accessibilità per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana.