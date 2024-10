Maltempo, stop alle piogge: le previsioni meteo fino a Ognissanti

Stop alle piogge: tornano sole e temperature sopra la media. L’anticiclone africano prende il sopravvento, le previsioni fino a Ognissanti

Dopo un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con piogge abbondanti e alluvioni che hanno messo a dura prova diverse regioni italiane, si apre finalmente una nuova fase climatica. L’anticiclone africano, infatti, sta per riportare il sereno sui cieli d’Italia.

Antonio Sanò, fondatore del noto sito di previsioni meteorologiche iLMeteo.it, ha annunciato che già dalla giornata odierna l’Italia sarà interessata da un vasto anticiclone che si estenderà dal Nord Africa fino a coprire gran parte del Mediterraneo. Questa situazione porterà ad una significativa riduzione delle precipitazioni su tutto il territorio nazionale, inaugurando così un periodo di tempo più asciutto e stabile.

Un aumento delle temperature

Non solo cielo sereno ma anche un rialzo termico è previsto nei prossimi giorni. Le temperature sono attese salire ben oltre le medie stagionali, in particolare nelle regioni del Centro-Nord Italia. Questa ondata di calore tardivo rappresenta una svolta rispetto alle recenti settimane umide e fredde che hanno caratterizzato l’autunno italiano.

Tuttavia, l’alta pressione porta con sé anche alcuni effetti collaterali meno graditi. La mancanza di venti e la stasi atmosferica favoriranno infatti la formazione di nebbie dense sulla Pianura Padana. Queste potrebbero limitare la visibilità e rendere il cielo meno soleggiato durante le prime ore del giorno e talvolta anche per gran parte della giornata.

Le condizioni meteo stabili dovrebbero persistere fino alla fine del mese di ottobre, garantendo un clima ideale per le festività di Halloween e Ognissanti. Sole prevalente e temperature gradevolmente superiori alla norma accompagneranno gli italiani durante i ponti festivi.

Subito dopo le celebrazioni dei primi giorni di novembre si prevedono nuovi cambiamenti sul fronte meteo. Gli esperti anticipano l’arrivo della prima ondata di freddo stagionale che segnerà definitivamente il passaggio all’inverno meteorologico.

In dettaglio:

– Martedì 29: Nebbie localizzate in pianura al Nord con cielo poco nuvoloso; poco nuvoloso anche al Centro; pienamente soleggiato al Sud.

– Mercoledì 30: Persistono foschie o nebbie in pianura al Nord ma poco nuvoloso altrove; bel tempo prevalente al Centro; ampio soleggiamento al Sud.

La tendenza indica quindi ancora diversi giorni all’insegna della stabilità grazie alla presenza dell’anticiclone africano prima dell’avvento delle novità climatiche post-Ognissanti.