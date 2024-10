Emirato di Ras Al Khaimah, il Ritz-Carlton Al Wadi Desert si rinnova: ecco le Ville Signature

Nel cuore dell’Emirato di Ras Al Khaimah, il Ritz-Carlton Al Wadi Desert si rinnova presentando le sue nuove Ville Signature.

Queste residenze esclusive, estese su una superficie di 900 mq ciascuna, rappresentano un connubio perfetto tra modernità e natura selvaggia. Progettate per offrire un’esperienza di soggiorno senza precedenti, queste ville garantiscono privacy totale e servizi personalizzati di altissimo livello, inclusi i servizi di maggiordomo dedicato. La loro posizione privilegiata all’interno della riserva naturale di Al Wadi permette agli ospiti di immergersi completamente nella tranquillità del deserto, facendo delle Ville Signature il simbolo del lusso immersivo.

Una delle novità più attese è l’apertura temporanea del pop-up ZUMA all’interno del resort. Famoso a livello internazionale per la sua interpretazione contemporanea della cucina izakaya giapponese, ZUMA offre ai suoi ospiti l’opportunità unica di gustare piatti iconici in uno scenario desertico mozzafiato. Dal 25 ottobre e per un periodo limitato, gli amanti della gastronomia potranno vivere un’esperienza culinaria indimenticabile sotto le stelle del deserto.

Farmhouse by Chef Syrco: una cena stellata Michelin nel deserto

L’eccellenza culinaria continua con l’apertura del ristorante Farmhouse dello chef due stelle Michelin Syrco Bakker. Questo nuovo punto gastronomico si distingue per la sua filosofia basata sulla sostenibilità e sull’utilizzo degli ingredienti locali, offrendo ai commensali piatti che raccontano la storia e i sapori autentici della regione circostante. Con una cornice rustica ma elegante, Farmhouse promette esperienze culinarie che collegano gli ospiti alla vera essenza della terra.

Con queste significative aggiunte al suo portfolio già ricco, The Ritz-Carlton Al Wadi Desert si conferma come leader indiscusso nell’ospitalità luxury dell’emirato. La combinazione tra alloggi esclusivi immersi nella natura selvaggia del deserto e proposte culinarie d’eccellenza mondiale rendono questo resort una meta imperdibile per chi cerca esperienze fuori dall’ordinario in uno scenario da favola.

Il General Manager Aidan Dempsey ha espresso grande orgoglio nell’introdurre queste innovazioni all’interno del resort: “Queste entusiasmanti novità riflettono il nostro impegno costante nel trasformare l’esperienza dei nostri ospiti in qualcosa di veramente eccezionale.” Grazie a questi investimenti mirati ed alla visione strategica della direzione dell’Ritz-Carlton Al Wadi Desert è chiaro che il futuro dell’ospitalità luxury nell’Emirato sia più luminoso che mai.

Informazioni su The Ritz-Carlton Al Wadi Desert: Situato in una riserva naturale protetta estesa su 500 ettari nel cuore dell’emirato di Ras Al Khaimah, The Ritz-Carlton Al Wadi Desert offre non solo alloggi luxury ma anche avventure ed esperienze ispirate dalla bellezza incontaminata del deserto circostante. Con un focus particolare sul benessere ispirato dalla natura e sulla cucina gourmet d’eccellenza, questo resort rappresenta una destinazione ideale per chi cerca serenità o avventura nel contesto affascinante ed esclusivo del deserto arabo.