Come piegare i vestiti senza stropicciarli e risparmiare spazio in valigia? ecco i consigli virali per essere organizzati quando si viaggia

Le vacanze rappresentano il momento più atteso dell’anno per molti, tuttavia, il compito di preparare la valigia può diventare una fonte di stress. La sfida di selezionare i capi da portare e l’obiettivo di massimizzare lo spazio disponibile nella valigia possono portare a ritrovarsi con indumenti stropicciati all’arrivo. Fortunatamente, seguendo i consigli di Chantel Mila, un’influencer molto seguita su TikTok, è possibile imparare metodi efficaci per ottimizzare lo spazio in valigia e mantenere i propri vestiti in condizioni ottimali.

Il primo passo verso una valigia organizzata riguarda la corretta piegatura dei top. Chantel Mila propone un metodo innovativo che non solo consente di risparmiare spazio, ma anche di prevenire le pieghe indesiderate. Il segreto consiste nell’arrotolare delicatamente il bordo inferiore del capo e incrociare le maniche sul retro in modo zigzagato. Successivamente, si procede arrotolando l’indumento su se stesso fino a formarlo come una busta che avvolge il capo. Questa tecnica assicura un risultato compatto proteggendo allo stesso tempo dall’apparizione delle pieghe.

Come piegare correttamente i vestiti senza stropicciarli

Per quanto concerne i pantaloni, esiste una tecnica specifica che facilità la massimizzazione dello spazio nella valigia. Seguendo il metodo suggerito da Chantel Mila, si inizia ripiegando ogni gamba del pantalone sull’altra per ridurne la lunghezza totale. Dopo averlo ripiegato a metà e poi nuovamente in quarti, si applica la tecnica dell’arrotolamento per minimizzare ulteriormente le dimensioni del capo. Questo approccio permette ai pantaloni di occupare meno spazio possibile nella valigia.

Oltre alle tecniche specifiche per tipologia d’indumento, vi sono alcuni accorgimenti generali utili a mantenere gli abiti privi di pieghe durante il viaggio. Per tessuti delicati come cotone e lino è benefico ricorrere all’uso di sacchetti o fodere protettive che salvaguardino gli indumenti dalla pressione esercitata dagli altri oggetti nella valigia.

Un altro metodo altamente efficace è rappresentato dal “bundle wrap”, ovvero l’arte dell’arrotolare insieme diversi pezzi d’abbigliamento creando un pacchetto compatto; questa pratica non solo previene la formazione delle pieghe ma impedisce anche agli indumenti di muoversi liberamente all’interno della valigia durante il trasporto.

Adottando questi semplicissimi ma fondamentali consigli sarà possibile affrontate con maggiore tranquillità la preparazione della propria valigia, assicurandosi così che al proprio arrivo tutti gli abiti saranno prontissimi da indossari senza necessità alcuna stiratura aggiuntiva.