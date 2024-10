Hans Zimmer in Vaticano per la sua unica data in Italia, come prendere i biglietti invito

Hans Zimmer, autore della musica de Il Gladiatore, arriva in Vaticano per la sua unica data in Italia, come prendere i biglietti invito

Il 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano si trasformerà in un palcoscenico eccezionale per la musica dal vivo, ospitando la quinta edizione del “Concerto Con i Poveri”. Quest’anno, l’evento avrà come protagonista Hans Zimmer, celebre compositore premio Oscar, che sceglie questo appuntamento per la sua unica esibizione in Italia e in Vaticano. Accanto a lui ci saranno il Maestro Mons. Marco Frisina e il compositore Dario Vero, con la partecipazione speciale della violoncellista Tina Guo.

Il “Concerto Con i Poveri” non è solo un evento musicale di alto livello ma rappresenta anche un momento di forte impegno sociale. L’iniziativa nasce dall’idea di Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura ed è organizzata da Nova Opera con la Direzione Artistica del Maestro Mons. Marco Frisina. Patrocinato da importanti istituzioni vaticane, l’evento mira a celebrare attraverso l’arte valori universali come bellezza e carità.

Hans Zimmer: una leggenda della musica al servizio dei più fragili

Hans Zimmer porterà sul palco dell’Aula Paolo VI le sue composizioni più famose, tratte da colonne sonore indimenticabili come “Il Re Leone“, “Il Gladiatore“, “Pirati dei Caraibi“, “Interstellar” e “Pearl Harbor“. La sua musica sarà accompagnata dalla Nova Opera Orchestra e dal Coro della Diocesi di Roma, quest’ultimo celebrante il suo 40° anniversario.

Oltre a Hans Zimmer, il concerto vedrà l’esibizione del Maestro Mons. Marco Frisina con brani composti per film a tema religioso e del compositore Dario Vero. La presenza della violoncellista Tina Guo aggiunge ulteriore prestigio all’evento che promette di essere una serata indimenticabile.

L’appuntamento del 7 dicembre si distingue non solo per l’elevato valore artistico ma anche per il forte messaggio sociale che intende trasmettere. Circa 3.000 posti saranno riservati ai fratelli indigenti di tutte le lingue e religioni, invitati attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria Apostolica e numerose associazioni di volontariato.

Per assistere all’evento è necessario ottenere un biglietto d’invito tramite registrazione sul sito ufficiale (www.concertoconipoveri.org) a partire dal 18 novembre 2024. I biglietti saranno dotati di QR code da presentare all’ingresso sia in formato digitale che cartaceo.