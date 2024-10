Giornata Mondiale dei Vigneti Urbani, dove trovare questo patrimonio verde nelle metropoli

Da Parigi a New York, da Torino a Firenze, si festeggia la Giornata Mondiale dei Vigneti Urbani. Ecco dove si trovano

In un mondo in cui il cemento sembra aver preso il sopravvento, esistono ancora degli angoli verdi che resistono e fioriscono nel cuore delle metropoli. Questi non sono altri che i vigneti urbani, vere e proprie oasi di biodiversità e tradizione che si annidano tra le vie trafficate delle città più importanti del mondo. La prima “Giornata Mondiale del Vigneto Urbano” rappresenta un’occasione unica per celebrare questi spazi verdi particolari, promuovendo la loro cultura e simbologia.

I vigneti urbani non sono semplicemente delle curiosità botaniche; essi rappresentano un patrimonio agricolo, storico e culturale di inestimabile valore. In città come Parigi con il suo “Clos Montmartre”, Firenze con la recente aggiunta della “Vigna Michelangelo”, o ancora Torino con la “Vigna della Regina”, queste coltivazioni dimostrano come sia possibile mantenere viva una tradizione antica anche all’interno di contesti metropolitani densamente popolati.

Vigne urbane, dove si trovano

Le vigne urbane sono custodi di una biodiversità sorprendente. Molte di esse conservano varietà viticole antiche, alcune delle quali rischiano l’estinzione ma trovano nei contesti urbani un habitat ideale per la loro sopravvivenza. Queste piante non solo arricchiscono il panorama botanico cittadino ma rappresentano anche un legame vivente con il passato agricolo delle aree ora inglobate dalle espansioni urbane.

L’Urban Vineyards Association (UVA), fondata a Torino nel 2018 da Luca Balbiano, ha l’obiettivo di proteggere questi vigneti speciali promuovendone i valori culturali e turistici. L’iniziativa mira a rendere produttivi questi spazi verdi per la comunità locale ed il futuro dell’ambiente urbano attraverso politiche sostenibili ed integrative. La partecipazione alla rete UVA offre ai vigneti urbani visibilità internazionale ed opportunità di scambio culturale.

Oltre al valore culturale ed estetico, i vigneti urbani giocano un ruolo cruciale nella sostenibilità ambientale delle città. Attraverso pratiche di eco-management, contribuiscono alla riduzione dell’impronta ecologica urbana offrendo servizi ecosistemici preziosi come la regolazione del microclima locale, l’aumento della biodiversità vegetale ed animale e l’incentivazione all’utilizzo sostenibile del suolo. Ecco quali sono i vigneti urbani in Europa:

Clos Montmartre – Parigi

Laguna nel Bicchiere (le Vigne ritrovate) – Venezia

Senarum Vinea – Siena

Vigna di Leonardo – Milano

Can Calopa de Dalt (L’Olivera) – Barcellona

San Francesco della Vigna – Venezia

Vigna del Gallo – Palermo

Clos des Canuts – Lione

Etna Urban Winery – Catania

Clos du Palais des Papes – Avignone

Rooftop Reds – New York

La Vigna Comunale – Salonicco

Cascina Moroni – Bergamo