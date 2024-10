Modena Champagne Experience 2024: un viaggio sensoriale e una selezione ineguagliabile

Torna Modena Champagne Experience 2024, un viaggio sensoriale ed educativo e un incontro con una selezione davvero unica

La settima edizione di Modena Champagne Experience, organizzata da Excellence srl SIDI – un’associazione che rappresenta ventuno tra i più importanti importatori e distributori italiani di vini d’eccellenza – promette di essere un evento senza precedenti per gli amanti dello champagne. Questo appuntamento annuale si è guadagnato il titolo del più grande evento italiano dedicato esclusivamente allo champagne, offrendo una piattaforma unica per esplorare la vasta gamma di sapori e aromi che questo vino può offrire.

L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di grandi maison e piccoli vigneron, garantendo agli ospiti l’opportunità di degustare centinaia di etichette diverse. Tra i nomi confermati ci sono Thiénot, Paul Bara, Bruno Paillard, Henri Giraud e molti altri produttori rinomati. Questa varietà non solo dimostra la ricchezza e la diversità dello champagne ma offre anche ai visitatori l’occasione rara di scoprire nuovi gusti e preferenze personali attraverso incontri diretti con i produttori.

Un appuntamento da non perdere

Modena Champagne Experience non è solo una celebrazione delle bollicine ma anche un momento educativo importante per approfondire la cultura dello champagne. I produttori saranno distribuiti in base alla loro appartenenza geografica corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar oltre alle Maison classiche. Questa organizzazione mira a fornire ai visitatori una comprensione più profonda delle caratteristiche uniche legate a ciascuna area geografica della regione della Champagne.

L’evento si terrà presso ModenaFiere domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. È una occasione imperdibile sia per gli appassionati che per i professionisti del settore enologico per immergersi nel mondo dello champagne attraverso un viaggio sensoriale ed educativo senza pari. La possibilità di interagire direttamente con i produttori francesi aggiunge ulteriore valore all’esperienza, permettendo scambi culturalmente arricchenti e approfondimenti sulle tecniche vitivinicole d’eccellenza.

Modena Champagne Experience si conferma come l’evento ideale per chi cerca non solo il piacere della degustazione ma anche l’arricchimento personale attraverso la conoscenza diretta dei territori vitivinicoli francesi più prestigiosi. Con il suo mix equilibrato tra divertimento sensoriale ed educazione culturale sul mondo dello champagne, questa esperienza rimane un punto fermo nel calendario degli eventuali enologici italiani.