Nasce in Italia CarTes, la Carta per il turista enogastronomico sostenibile, un progetto innovativo presentato a Rimini al TTG

In un mondo sempre più attento alle tematiche della sostenibilità, l’Italia si fa promotrice di un’iniziativa pionieristica nel settore del turismo enogastronomico: nasce CarTes, la Carta per il turista enogastronomico sostenibile. Questo documento si prefigge di diventare un modello di riferimento non solo a livello nazionale ma anche europeo, grazie alla collaborazione di otto organizzazioni nazionali e internazionali.

La presentazione ufficiale di CarTes ha avuto luogo durante il Ttg Travel Experience a Rimini, evento chiave per la promozione del turismo mondiale. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare i viaggiatori e gli operatori del settore verso pratiche più rispettose dell’ambiente, della cultura e delle comunità locali. La carta è frutto dell’impegno congiunto di entità come l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e la Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori.

Importanza della sostenibilità nel turismo enogastronomico

Il progetto vanta una rete collaborativa estesa che include associazioni come Terranostra-Coldiretti, Iter Vitis e Unpli – Unione delle pro loco italiane. Inoltre, piattaforme come Divinea, Foody e Winedering contribuiranno alla diffusione della Carta tra coloro che prenotano esperienze tramite le loro applicazioni. L’iniziativa si distingue per il suo approccio partecipativo gratuito da parte di tutti gli attori coinvolti.

Iter Vitis porterà CarTes oltre i confini italiani nei 24 Paesi aderenti all’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. La carta verrà tradotta nelle lingue locali per assicurarne l’accessibilità massima. Grecia, Erzegovina e Moldova saranno le aree pilota in cui verranno testate le linee guida proposte dalla Carta.

Roberta Garibaldi evidenzia l’importanza crescente della sostenibilità nelle scelte dei viaggiatori legati al mondo dell’enogastronomia. Secondo recenti studi citati dalla presidente dell’Aite (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico), metà degli intervistati esprime il desiderio di proposte green durante le loro esperienze turistiche.

Diverse associazioni locali hanno espresso il loro pieno sostegno al progetto CarTes. Angelo Radica (Città del Vino) e Michele Sonnessa (Città dell’Olio) hanno sottolineato l’impegno dei loro associati nella promozione di un turismo responsabile che valorizza il patrimonio culturale ed ambientale italiano.

La campagna nazionale multimediale pianificata punta a massimizzare la visibilità dell’iniziativa attraverso siti web dedicati, social media (Facebook, Instagram e Linkedin) ed altri canali forniti dagli attori coinvolti nel progetto. Questa strategia integrata mira a creare una rete capillare che possa efficacemente promuovere i principii della Carta tra un pubblico vastissimo.

CarTes rappresenta un passaggio fondamentale verso un approccio più consapevole al turismo enogastronomico in Italia ed Europa; uno strumentario essenziale per guidare sia i viaggiatori sia gli operatori del settore verso pratiche più sostenibili.