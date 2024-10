Salone del Pane, i migliori prodotti da forno in un weekend per veri appassionati

Salone del Pane, i migliori prodotti da forno per veri appassionati con i veri maestri del gusto. Tutto pronto per il weekend del 12 e 13 ottobre

Il Salone del Pane si annuncia come l’evento imperdibile per tutti gli amanti dei prodotti da forno. Due giorni dedicati alla scoperta e alla degustazione delle migliori creazioni panarie, dalla tradizione alla modernità.

Una sezione speciale del Salone sarà dedicata ai Maestri del Gusto, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Torino e Provincia. Questa area esclusiva offrirà al pubblico l’opportunità di assaporare una vasta gamma di prodotti da forno, frutto dell’arte e della passione dei più rinomati panificatori. L’evento rappresenta un’occasione unica per valorizzare il lavoro degli artigiani del pane e dei loro derivati, presentando al pubblico le eccellenze culinarie legate a questo antico mestiere.

Salone del Pane, cosa troveremo

Il Salone troverà spazio presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, inserendosi nell’ambito della manifestazione FLOReal, punto di riferimento florovivaistico della regione. I visitatori avranno la possibilità non solo di degustare ma anche di conoscere più da vicino il mondo della panificazione attraverso racconti ed esperienze dirette offerte dai panificatori stessi. Inoltre, saranno organizzati incontri culturali ed educativi che spazieranno dalla coltivazione del grano alle tecniche più innovative di cottura.

Un momento clou dell’evento saranno le degustazioni guidate: i partecipanti potranno assaggiare una selezione curata dei migliori prodotti da forno in abbinamento a vini e birre artigianali scelti appositamente per esaltare i sapori e le texture dei vari lievitati.

Per chi desidera mettere letteralmente “le mani in pasta”, il Salone offre laboratori interattivi sia per adulti che per bambini. Queste sessioni pratiche sono pensate per introdurre i partecipanti all’arte della panificazione, dall’utilizzo delle diverse tipologie di farine fino alle tecniche lievitazione.

Non mancheranno momenti dedicati alla riflessione e all’apprendimento con conferenze tenute da esperti nel campo della sostenibilità alimentare e delle innovazioni nel settore della panificazione. Un’opportunità per approfondire tematiche attuali legate al mondo del pane e oltre.

L’appuntamento con il Salone del Pane è fissato per il 12 e 13 ottobre 2024 presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (Torino), dalle 12:30 alle 20:00 il sabato e dalle 10:00 alle 20:00 la domenica. Un evento che promette non solo gusto ed eccellenza ma anche cultura, tradizione ed innovazione nel segno dell’amore universale verso uno degli alimenti più antichi e versatili: il pane.