PINKTOBER®: Hard Rock Hotel in rosa per il 25° anniversario

PINKTOBER®, l’Hard Rock Hotel si tinge di rosa per il 25° anniversario e organizza attività a sostegno della lotta al cancro al seno

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno, e i prestigiosi Hard Rock Hotel Ibiza, Hard Rock Hotel Tenerife e Hard Rock Hotel Marbella si uniscono alla campagna PINKTOBER di Hard Rock International. Quest’anno segna il 25° anniversario del programma PINKTOBER®, un’iniziativa che ha raccolto oltre 12 milioni di dollari per la ricerca e la sensibilizzazione sul cancro al seno, con 1,3 milioni raccolti solo nel 2023.

La partecipazione degli hotel alla campagna PINKTOBER rappresenta un impegno globale verso la lotta contro il cancro al seno. Guzmán Muela, Global Brand Sr. Director of Operations dei tre hotel, esprime orgoglio per l’adesione all’iniziativa: “Per tutto il mese di ottobre abbiamo creato una serie di attività per i nostri ospiti, residenti e visitatori che potranno divertirsi raccogliendo fondi”. L’obiettivo è quello di ispirare tutti a contribuire attivamente a questa causa.

Eventi speciali ed esperienze uniche

Gli eventi programmati sono pensati per coinvolgere gli ospiti in esperienze memorabili all’insegna della solidarietà. Dal concerto tutto al femminile sul roof top dell’Hard Rock Hotel Ibiza alle sessioni benessere con musica dal vivo, fino alle jam session all’Hard Rock Hotel Marbella e le lotterie di chitarre rosa all’Hard Rock Hotel Tenerife. Ogni evento è una celebrazione della vita e un invito a sostenere la ricerca sul cancro al seno.

La musica gioca un ruolo centrale nelle iniziative PINKTOBER degli hotel Hard Rock. Gli ospiti possono ascoltare o suonare vinili in edizione limitata “Stronger Together” direttamente dalle loro camere o godersi performance live di artiste donne presso angoli dedicati ai vinili e alle chitarre rosa. Queste attività non solo offrono intrattenimento ma anche l’opportunità di contribuire a una causa importante.

Per chi desidera portare a casa un ricordo tangibile del proprio sostegno alla campagna PINKTOBER, gli hotel offrono una gamma esclusiva di prodotti tematici disponibili nei loro Rock Shop®. Dalle tote bag in edizione limitata agli accessori moda come spille e magliette, ogni acquisto contribuisce ulteriormente alla raccolta fondi destinata alla ricerca sul cancro al seno.