Spa-floating nel resort con la grotta termale naturale più grande d’Europa. Un’esperienza unica nel suo genere nel resort pluripremiato

Il Grotta Giusti Thermal Spa Resort, una perla incastonata nel cuore dell’Italia, continua a raccogliere successi e riconoscimenti che ne attestano l’eccellenza nel settore del benessere e delle spa di lusso. Questo resort termale 5 stelle, avvolto dalla storia di una dimora ottocentesca e circondato da un rigoglioso parco secolare, ha recentemente aggiunto al suo già ricco palmarès due titoli di prestigio internazionale.

La grotta termale naturale che si trova al centro dell’attenzione del resort è la più grande d’Europa. Scoperta casualmente nel 1849, questa meraviglia geologica è stata definita da Giuseppe Verdi come “l’ottava meraviglia del mondo”. La grotta si estende per oltre 200 metri sotto la superficie terrestre ed è divisa in tre ambienti suggestivi: Paradiso, Purgatorio e Inferno. Le temperature all’interno variano tra i 28° e i 34°C con un’umidità relativa del 98%, creando un ambiente ricco di vapore termale dalle numerose proprietà benefiche.

Il resort pluripremiato e lo Spa Floating

Il Grotta Giusti Thermal Spa Resort ha conquistato il titolo di World’s Best Thermal Grotto Spa ai World Spa Awards 2024 per l’ottavo anno consecutivo. Questo premio non fa altro che consolidare ulteriormente la sua reputazione come leader indiscusso nel panorama internazionale delle spa termali. Inoltre, il resort ha ottenuto anche il titolo di Best Luxury Resort Spa agli International Spa & Beauty Awards 2024, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza dell’offerta e dei servizi offerti dalla struttura.

Gli ospiti del Grotta Giusti possono immergersi in una serie di esperienze esclusive pensate per il massimo relax e benessere. Tra queste spiccano lo Spa Floating, dove si può galleggiare sulle acque termali della grotta in totale relax; il diving nelle acque cristalline della grotta; o ancora il Pil-oga, una fusione tra yoga e pilates praticabile sia nella grotta sia nei magnifici spazi verdi del parco circostante. L’acqua termale ricca di bicarbonati, calcio, magnesio e leggermente salata offre benefici terapeutici specifici per diversi trattamenti.

Oltre alle attività dedicate al relax ed al benessere fisico generale, Grotta Giusti dispone anche di uno staff medico altamente qualificato pronto ad accompagnare gli ospiti attraverso percorsi terapeutici personalizzati. Questo aspetto rende il resort non solo un luogo ideale per chi cerca una pausa dallo stress quotidiano ma anche per coloro che necessitano di trattamenti specifici focalizzati sull’apparato respiratorio o osteoarticolare fino a programmi dedicati alla perdita peso o all’equilibrio psicofisico.

L’inclusione dal 2021 nel portfolio degli Autograph Collection Hotels by Marriott International testimonia ulteriormente la qualità eccezionale offerta da questo gioello italiano dedicato al benessere ed alla cura della persona.