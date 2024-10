Benvenuto Brunello, torna la 33a edizione: un evento imperdibile per gli amanti del vino

A novembre una nuova edizione di Benvenuto Brunello torna per gli appassionati. Un ritorno alle origini con molte novità

La 33/a edizione di Benvenuto Brunello si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore vinicolo. Dal 14 al 18 novembre, il Chiostro Sant’Agostino di Montalcino (Siena) diventerà il cuore pulsante della degustazione dei vini toscani, con una particolare attenzione rivolta al Brunello, vero principe dei rossi della regione. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di ben 126 cantine e l’esposizione di oltre 500 etichette pronte per essere assaggiate.

Innovazione e tradizione si fondono in questa edizione che segna un parziale ritorno alle origini dell’evento. Una delle novità più significative è rappresentata dai giorni dedicati ai walk around tasting, durante i quali i produttori saranno presenti fisicamente per condividere le loro creazioni con winelover e addetti ai lavori. Questa scelta riflette una logica di maggiore condivisione e interazione diretta tra chi produce il vino e chi lo ama o desidera scoprirlo.

Degustazioni tecniche e masterclass approfondite

Il programma dell’evento si arricchisce ulteriormente grazie all’inclusione delle degustazioni tecniche servite da sommelier professionisti, riservate alla stampa nazionale e internazionale nei primi due giorni. A queste si aggiungono tre masterclass esclusive dedicate a diverse annate e stili produttivi del Brunello, guidate da esperti del settore come Daniele Cernilli e Andrea Lonardi, oltre a una sessione speciale dedicata alla ristorazione stellata e alta hotellerie curata da Francesco Saverio Russo.

Uno degli appuntamenti clou sarà il focus “Quale futuro per i Consorzi del vino“, previsto per sabato 16 novembre presso il Teatro degli Astrusi. La discussione vedrà la partecipazione attiva dei presidenti dei principali consorzi vinicoli italiani che dialogheranno sulle prospettive future del settore in un contesto di mercato sempre più globalizzato.

L’edizione sarà anche l’occasione per valutare l’annata 2020 che entrerà ufficialmente in commercio a partire da gennaio 2025. Durante l’evento verrà assegnato il premio Leccio d’Oro e avverrà il tradizionale svelamento della mattonella commemorativa del Benvenuto Brunello. Gli ospiti avranno inoltre la possibilità esclusiva di assaggiare in anteprima il Brunello di Montalcino 2020, la Riserva 2019 insieme al Rosso di Montalcino 2023, al Moscadello ed al Sant’Antimo.

Benvenuto Brunello non è solo una celebrazione dell’eccellenza vinicola italiana ma anche un momento fondamentale per riflettere sul futuro del settore vitivinicolo nel panorama internazionale. Con un ricco programma che spazia dalle degustazioni tecniche alle discussioni strategiche sui consorzi vinicoli, passando per incontri diretti tra produttori e amanti del vino, questa edizione promette di essere uno degli eventi più significativi dell’autunno toscano nel mondo enologico.