Giornate FAI: il 12 e 13 ottobre aperture straordinare, come vedere i luoghi magici d’Italia

Giornate FAI: il 12 e 13 ottobre aperture straordinarie per scoprire i luoghi magici d’Italia. Un patrimonio da esplorare

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ha annunciato che, nei giorni 12 e 13 ottobre, aprirà al pubblico le porte di un patrimonio storico-paesaggistico senza precedenti. Con un totale di 72 beni, di cui 57 visitabili e 15 ancora in fase di restauro, l’iniziativa si propone come una finestra aperta sulla ricchezza culturale e naturale dell’Italia. Questa operazione non solo mira a valorizzare ma anche a preservare oltre 85.000 mq di edifici storici e più di 8,6 milioni di mq di paesaggio.

Fondato nel lontano 1975 da Giulia Maria Crespi insieme a Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli, il FAI si è sempre distinto per il suo impegno nella tutela del patrimonio italiano. Solo nel corso del presente anno ha avviato oltre cento cantieri con investimenti significativi destinati alla gestione dei beni culturali e naturalistici. L’obiettivo è quello di adattarsi alla crisi ambientale attuale attraverso la promozione della transizione ecologica.

Le Giornate FAI d’Autunno

Quest’anno la manifestazione raggiunge la sua XIII edizione offrendo al pubblico un viaggio attraverso la geografia artistica e culturale italiana in oltre 360 città. Marco Magnifico, presidente del FAI, sottolinea come l’originalità dell’iniziativa risieda nella varietà delle scelte proposte al pubblico: dai palazzi storici alle vallate alpine fino ai tesori nascosti dei piccoli comuni italiani.

Tra le aperture più attese ci sono Palazzo Melzi d’Eril a Milano, Villa d’Agliè a Torino e Palazzo San Giacomo a Napoli. Ma non mancano sorprese come l’esclusiva visita all’Istituto Idrografico della Marina a Genova o all’Oratorio San Francesco dei Nobili a Perugia. Ogni luogo racconta una storia unica che il FAI si prefigge di portare alla luce.

In linea con le campagne #Faiperilclima e #Faibiodiversità, molte delle aperture saranno dedicate ai temi della sostenibilità ambientale. Sarà possibile visitare cantieri eccezionalmente aperti al pubblico come quello del giardino storico di Villa d’Ayala a Valva o esplorare aree naturalistiche protette ideali per il birdwatching.

Le Giornate FAI d’Autunno vedono anche la collaborazione con Dolce&Gabbana che supporta l’iniziativa in qualità di partner ufficiale. La maison conferma così il suo impegno verso la promozione delle eccellenze italiane nel campo dell’arte e della cultura.