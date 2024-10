Anche i viaggiatori esperti ci cascano: cosa non devi mai fare in aereo o in aeroporto

Cosa puoi fare e soprattutto cosa non puoi fare quando sei in aeroporto o in aereo: così eviterai tanti guai.

Viaggiare può essere un’esperienza entusiasmante e arricchente, ma richiede anche una buona dose di preparazione e attenzione, soprattutto quando ci si trova in aeroporto. Al gate, quel luogo dove i passeggeri attendono prima di imbarcarsi sull’aereo, ci sono alcune regole non scritte che è bene seguire per garantire a sé stessi e agli altri un’attesa quanto più gradevole possibile.

Prima di tutto, è fondamentale evitare comportamenti che possano creare disagio o intralcio agli altri viaggiatori. Parlare ad alta voce al telefono o ascoltare musica senza l’uso delle cuffie sono esempi di ciò che non bisogna fare. Queste azioni possono disturbare la tranquillità altrui e contribuire a creare un ambiente caotico. Inoltre, occupare più sedute con bagagli o sdraiarsi sui posti a sedere può impedire ad altri passeggeri di trovare spazio per sedersi durante l’attesa.

Un altro aspetto da considerare riguarda la preparazione prima dell’arrivo al gate. È essenziale avere con sé tutti i documenti necessari per l’imbarco, come carta d’imbarco e passaporto (o carta d’identità), facilmente accessibili. Questo permette di velocizzare le procedure di controllo e ridurre il rischio di ritardi o inconvenienti all’ultimo minuto. Verificare in anticipo eventuali specifiche richieste dalla compagnia aerea riguardanti il bagaglio a mano è altrettanto importante per evitare discussioni spiacevoli al momento dell’imbarco.

Assicurarsi infine di seguire le indicazioni fornite dal personale dell’aeroporto durante la fase d’imbarco è cruciale per il buon andamento delle operazioni. Mantenere una fila ordinata e rispettosa degli spazi personali contribuisce a creare un ambiente sereno e funzionale.

Rispettando queste semplici ma fondamentali regole non scritte si contribuisce alla creazione di un ambiente piacevole per tutti i viaggiatori in attesa al gate, facilitando allo stesso tempo le procedure d’imbarco e rendendo l’inizio del viaggio quanto più fluido possibile. Ricordiamo sempre che il viaggio comincia già dall’aeroporto: partire con il piede giusto significa anche osservare piccole accortezze che possono fare la differenza nell’esperienza complessiva del volo.

Cosa non bisogna mai fare in aereo o in aeroporto

Viaggiare in aereo comporta una serie di regole non scritte, nate dalla comune cortesia e dal buon senso, che tutti i passeggeri dovrebbero seguire per garantire un viaggio piacevole e confortevole a se stessi e agli altri. Tra le varie raccomandazioni, alcune azioni sono universalmente riconosciute come inopportune o addirittura proibite durante il volo.

Primo fra tutti, è assolutamente sconsigliato alzarsi o muoversi durante le fasi di decollo e atterraggio. Questi momenti sono tra i più delicati del volo e richiedono che tutti i passeggeri rimangano seduti con le cinture allacciate per la propria sicurezza. Ignorare questa regola può mettere a rischio non solo chi la infrange ma anche gli altri viaggiatori e l’equipaggio.

Un altro comportamento da evitare rigorosamente è l’abuso di alcolici. Sebbene su molti voli sia possibile consumare bevande alcoliche, farlo in modo eccessivo può portare a situazioni spiacevoli, compreso il deterioramento del proprio autocontrollo. Ciò può risultare in disturbi agli altri passeggeri o persino in interventi dell’equipaggio per gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Inoltre, è importante ricordarsi di rispettare lo spazio personale altrui. I sedili degli aerei offrono uno spazio limitato e invadere l’area destinata ad un altro passeggero può rendere il viaggio sgradevole per entrambi. Questo include anche evitare di reclinare completamente il proprio sedile quando ciò può causare disagio a chi si trova dietro.

Infine, ma non meno importante, è fondamentale mantenere un livello adeguato di igiene personale. Considerando la vicinanza forzata tra i passeggeri in cabina, trascurare questo aspetto può avere ripercussioni negative sull’esperienza di viaggio altrui.

Cosa è possibile portare in aereo tra cibo e oggetti

Viaggiare in aereo comporta una serie di regole e restrizioni che possono variare a seconda della compagnia aerea e del paese di destinazione o partenza. Quando si tratta di decidere cosa portare con sé, soprattutto per quanto riguarda cibo e oggetti personali, è fondamentale informarsi preventivamente per evitare spiacevoli sorprese al momento del controllo sicurezza.

Per quanto concerne il cibo, generalmente è permesso portarlo a bordo, purché rispetti le normative sulla sicurezza: gli alimenti solidi come panini, frutta o snack sono solitamente accettati senza problemi. Diverso è il discorso per i liquidi o sostanze gelatinose (come yogurt o marmellate), che devono rispettare la regola del contenitore da massimo 100 ml e devono essere inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile di dimensione non superiore ai 20×20 cm.

Per quanto riguarda gli oggetti personali, la maggior parte degli utensili quotidiani come spazzolini da denti, pettini o libri sono ammessi senza restrizioni. Tuttavia, oggetti potenzialmente pericolosi come forbici con lame superiori ai 6 cm, rasoi aperti e strumenti affilati non sono permessi nel bagaglio a mano ma possono essere inseriti nel bagaglio da stiva. È importante anche considerare le batterie di riserva per dispositivi elettronici: quelle al litio devono essere trasportate nel bagaglio a mano e non superare determinati limiti di wattora (Wh).

Prima di preparare i bagagli è sempre consigliabile consultare il sito web della compagnia aerea con cui si viaggia per verifiche aggiornate sulle politiche relative al trasporto di cibo e oggetti personali. Questo permette non solo di evitare ritardi ai controlli ma anche di viaggiare con maggiore serenità sapendo esattamente cosa si può portare a bordo dell’aereo. Ricordarsi infine che ogni paese può avere ulteriori restrizioni doganali sull’ingresso di certe tipologie alimentari: un’ulteriore verifica prima della partenza può quindi salvaguardarci da eventuali problematiche all’arrivo.