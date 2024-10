Treno in ritardo, come chiedere il rimborso a Trenitalia e Italo

Qual è la procedura da seguire per chiedere il rimborso a Trenitalia o Italo in caso di treno in ritardo o cancellato? A quanto si ha diritto? Ecco tutte le info con i treni in ritardo

Mezzora di ritardo, un’ora, a volte perfino 3 e in alcuni casi il treno che stavamo aspettando viene cancellato. Chiunque abbia viaggiato almeno una volta con le ferrovie italiane si è dovuto districare fra una giungla di ritardi più o meno importanti. Ed è importante sapere che ogni volta che il nostro treno ritarda possiamo chiedere il rimborso del biglietto.

E’ una procedura più veloce di quello che si pensi che permette di ricevere un buono – proporzionato al costo del biglietto e ai minuti di ritardo – da spendere poi per successivi acquisti o si può avere un risarcimento economico. Ma vale per tutti i treni? Regionali, Intercity e Alta Velocità? E come funziona il rimborso con Trenitalia e Italo? Ecco, tutte le informazioni utili.

Ritardi Trenitalia: come richiedere il bonus o il risarcimento

Trenitalia in caso di ritardi dei suoi treni concede o un rimborso, ovvero un bonus per acquistare successivamente altri titoli di viaggi, o un risarcimento in denaro. Dipende da quanto ha fatto ritardo il treno. In ogni caso per poterne fare richiesta il vostro treno deve arrivare a destinazione con almeno 30 minuti di ritardo. Al di sotto della mezzora di ritardo non c’è diritto a nulla.

Tra 30 minuti e 59 minuti di ritardo: 25% di rimborso rispetto al prezzo del biglietto

Tra 60 e 119 minuti di ritardo: 25% di risarcimento in denaro o bonus rispetto al prezzo del biglietto

Oltre i 120 minuti di ritardo: il 50% del prezzo del biglietto e si può avere in denaro o in bonus

La cosiddetta indennità può essere richiesta appena si arriva alla stazione finale del tuo viaggio e per i 12 mesi successivi. Per farlo bisogna compilare il modulo online sul sito di Trenitalia , tramite l’app, il call center, le agenzie di viaggio o le biglietterie alle stazioni.

Se il ritardo – superiore ai 60 minuti – è su un treno che devi ancora prendere hai diritto, rivolgendoti all’assistenza di Trenitalia in stazione, a spostare la data di partenza o a richiedere un percorso alternativo per raggiungere la tua destinazione. In ragione del ritardo poi potresti aver diritto a pasti e bevande e perfino al pernottamento.

Italo ritardo dei treni: rimborsi e bonus

Con Italo il rimborso per il treno in ritardo viene erogato solo se questo è arrivato a destinazione – o parte – con più di 60 minuti di ritardo. Si tratta però di indennizzi, ovvero di un bonus che può anche essere convertito in denaro.

Tra i 60 e i 120 minuti di ritardo: 25% di indennizzo rispetto al prezzo del biglietto

Oltre i 120 minuti di ritardo: 50% di indennizzo sul prezzo del biglietto

A differenza però di Trenitalia il rimborso con Italo avviene in automatico tramite un voucher o se si è iscritti al programma Italo Più direttamente sul borsellino. In ogni caso una mail viene inviata per informare del rimborso.

I treni in ritardo in Italia sono purtroppo all’ordine del giorno e sebbene un’ora persa su un treno non possa restituircela nessuno, almeno possiamo chiedere il rimborso.