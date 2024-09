Come sarà il mese di ottobre? Ecco le previsioni meteo per le prossime settimane. E’ previsto un cambio netto con un calo repentino delle temperature

Dopo che settembre ha spazzato via ogni sogno estivo obbligandoci a un autunno anzitempo, in molti riponevano speranze su ottobre. Spesso infatti il mese di ottobre è stato più generoso perfino di settembre, regalando giornate tiepidi e miti perfette anche per una giornata in spiaggia. Così gli irriducibili del del mare e dell’estate speravano in un ritorno della bella stagione proprio nel mese di ottobre.

Purtroppo però le previsioni meteo per ottobre delineano un mese molto diverso dalle speranze. A parte qualche giornata che potremmo definire ‘ottobrata’ per il resto il mese di ottobre ci porterà velocissimamente nel pieno dell’autunno. Nel giro di una settimana ci ritroveremo dall’indossare maglietta a maniche corte a dover correre verso un piumino leggero. Avremo un abbassamento delle temperature e un’ondata di maltempo. Insomma ottobre sarà più da ombrello che da ombrellone.

Ottobre come sarà il tempo: le temperature

Settembre ci lascia con un cielo piuttosto soleggiato, temperature miti e con la speranza per ottobre. Come abbiamo detto però ottobre non sarà il mese dei sogni. Già perché l’Italia sarà la terra di conquista di diversi cicloni e di perturbazioni che dal nord Europa e dal nord dell’Atlantico giungeranno sul nostro Paese. Qui e là avremo qualche piccola tregua, soprattutto intorno all metà del mese regalandocii così la tipica ottobrata.

Ma si tratterà solo di un momentaneo break. Perché nella seconda parte del mese di ottobre avremo un netto peggioramento che ci porterà nel più profondo dell’autunno con temperature che scenderanno sensibilmente con minime dal sapore quasi invernale.

Ottobre prossima settimana: arrivano le piogge

Ottobre appena inizia porta la pioggia. Secondo le previsioni meteo infatti già da mercoledì 2 ottobre arriverà sul nostro paese una perturbazione dal nord Europa. Questa colpirà dapprima le regioni settentrionali portando temporali e un abbassamento termico di alcuni gradi rispetto alla media del periodo. Tra giovedì e venerdì il maltempo si sposterà al Sud dove per l’arrivo di masse d’aria fredda l’effetto sarà di fortissimi temporali soprattutto sulla meridione e le isole. E per concludere una settimana autunnale arriverà un ulteriore calo termico con 5 gradi circa meno della media del periodo.

Ma non tutto sembra perduto perché nella seconda settimana di ottobre forse già sul finire del weekend – o di lì a poco – l’Italia dovrebbe essere raggiunta dall’anticiclone africano. Ciò porterebbe per alcuni giorni un rialzo termico, questa volta al di sopra della media del periodo e una stabilità atmosferica. Una pausa di circa 3-4 giorni, ma come detto si tratta solo di un break.

Ottobre dalla seconda metà arriva l’inverno

Ma se la prima metà del mese di ottobre rappresenta l’instabilità tipica dell’autunno la seconda parte del mese di ottobre secondo le previsioni meteo fa un salto in avanti notevole. Assisteremo infatti all’arrivo di forti perturbazioni e ad un abbassamento termico ben oltre la media del periodo. Avremo un scenario quasi invernale con freddo e pioggia. Per quanto manchino ancora diverse settimane, la tendenza sembra ormai quella di un autunno iniziato a settembre e che si farà via via più forte arrivando quasi all’inverno con notevole anticipo. Tanto che non mancherà la neve non solo sulle Alpi ma anche sulle cime degli Appennini.