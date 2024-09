Meteo inverno 2024/25, che tempo farà a Natale: arriva la neve in Italia?

Come sarà l’inverno 2024-2025. Le previsioni meteo per Natale e i primi mesi del nuovo anno

Dopo l’estate bollente un autunno iniziato anzitempo viene da chiedersi come sarà il prossimo inverno. Già perché il bello della stagione fredda soprattutto intorno a Natale è la neve. Chi è che non sogna un Bianco Natale? E per sapere come sarà effettivamente il prossimo inverno non c’è che abbia affidarsi alle tendenze meteo e alle previsioni di stagionali.

Il cambiamento climatico e il rialzo delle temperature negli ultimi anni ci ha portato a vivere degli inverni fin troppo miti e a delle violentissime bombe d’acqua. Sarà così anche in inverno 2024-2025? Ancora mancano diversi mesi ma si possono già intuire delle tendenze vedendo i modelli meteorologici.

Previsioni meteo per l’inverno 2024-2025

Sarà un inverno caldo o un inverno freddo? Le previsioni meteo non possono ancora darci una risposta ma possiamo affidarci ai modelli meteorologici alle tendenze meteo. Dunque a quanto pare l’inverno 2024 / 2025 i segni di riscaldamento nella zona della Nina nel Pacifico i segni potrebbe essere freddissimo sull’Europa.

A far ipotizzare questo è la presenza della nina, il fenomeno di riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico. Questo evento ha un impatto sul clima degli Stati Uniti e dell’Europa. La niña è un fenomeno ricorrente e dovrebbe accadere proprio quest’anno tanto che già si vedono a settembre i segni della presenza della nina.

La niña, che dovrebbe emergere fra settembre e novembre, dovrebbe durare fino a marzo del 2025. Questa porterebbe a un abbassamento delle temperature in tutta Europa. A questo potrebbe aggiungersi anche la rottura del vortice polare e la formazione del gelido vento buran. Insomma tutte condizioni che porterebbero un abbassamento sensibile delle temperature. Meno scontato invece la possibilità che questo inverno nevichi. Uno dei responsabili potrebbe essere proprio il vento di buram che colpisce soprattutto il versante Adriatico e tirrenico dell’Italia.

La previsione di un inverno freddo sull’Italia è piuttosto seguita ed è opinione condivisa fra i meteorologi che sia anche la più probabile. Il rischio è che invece diventi un inverno mite e caratterizzato da improvvisi e violenti temporali. Un’ipotesi che ancora non si può escludere ma fortunatamente ogni giorno che passa diventa meno probabile.