Selfie in treno, le regole d’oro dello scatto perfetto: addio alle solite foto da boomer

Per ottenere il selfie perfetto in treno basta seguire poche e semplici regole: così si eviteranno i soliti scatti da boomer.

Quando si parte per una nuova meta, o si torna a visitare una delle proprie località preferite, l’entusiasmo è sempre alle stelle. E, nonostante sia finita l’estate, sono in tanti ad approfittare dei momenti liberi dal lavoro e dagli impegni per una piccola vacanza o una gita fuori porta appena possibile. Al giorno d’oggi siamo abituati ad immortalare ogni attimo dei nostri soggiorni, a partire dal viaggio: come fare, però, per ottenere il selfie perfetto mentre ci si trova in treno senza sembrare un boomer?

Ai tempi dei social, in molti vanno alla ricerca di consigli utili per scattare una foto di se stessi che sia soddisfacente e, soprattutto, condivisibile. Fare il selfie perfetto non è semplice e scrollare tra le immagini della galleria del cellulare senza riuscire a trovarne una che ci convinca potrebbe risultare alquanto frustante. Online è possibile trovare diversi suggerimenti su inquadrature, luci e posizioni pronti a venire in nostro soccorso.

Per il selfie perfetto in treno basta fare così: il trucco che in pochi conoscono per uno scatto impeccabile

Ognuno di noi, innanzitutto, dovrebbe capire qual è il suo profilo migliore e posizionare la fotocamera in modo da valorizzare il proprio viso. Questa, per un buon risultato, dovrebbe essere tenuta leggermente in alto – al di sopra degli occhi e non eccessivamente vicina al volto. Al posto della fotocamera interna, inoltre, andrebbe preferita quella sul retro: sebbene la prima sia più comoda (poiché ci permette di vedere noi stessi durante gli scatti), la seconda assicura una maggiore qualità e tende ad essere meno deformante.

Per un selfie in treno impeccabile e soprattutto originale, però, dovremo affidarci ad un “trucchetto” che non tutti conoscono. A rivelarlo ci ha pensato il tiktoker Andrea Ravanetti (@andrearavanettiph), il quale ha spiegato come scattarsi una foto che non sia da boomer mentre si è in viaggio. Per cominciare, bisognerà appoggiare lo smartphone sul sedile che abbiamo davanti.



Dopo aver attivato la telecamera frontale, basterà impostare la modalità Ritratto e accedere al Menù per poter impostare il timer (3 secondi saranno sufficienti). Ravanetti consiglia di mettersi in posa con le gambe accavallate e far partire il conto alla rovescia: con questo semplicissimo metodo potremo finalmente avere il nostro selfie perfetto.