Il viaggio perfetto negli USA è quello di Katia e Ascanio: 5 tappe imperdibili da copiare

Katia e Ascanio danno l’input per un viaggio perfetto negli USA: le cinque tappe assolutamente da non perdere.

Sono tantissime le persone che sognano un viaggio negli Stati Uniti, da sempre visto come paese dei sogni e delle opportunità; partendo dal nostro paese, però, i voli risultano essere piuttosto espansivi e il viaggio richiede più giorni per diventare veramente una vacanza indimenticabile.

Col tempo e con l’organizzazione, però, è possibile finalmente godersi un soggiorno negli USA, sebbene sia importante scegliere bene le mete da visitare: è proprio ciò che hanno fatto Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti questa estate, con la celebre coppia formatasi al Grande Fratello che ha vissuto un viaggio da sogno condividendo coi propri follower i luoghi visitati.

Seguendo il loro itinerario, ecco le cinque tappe assolutamente da non perdere per un viaggio negli Stati Uniti: un percorso che si può copiare per vivere delle esperienze veramente memorabili, da far rimanere per sempre impresse nella propria memoria.

Viaggio negli USA, le cinque tappe da non perdere: l’itinerario di Katia e Ascanio

Quello di Katia e Ascanio negli USA è stato senza dubbio un viaggio memorabile, che i due hanno fatto insieme ai loro figli: grazie a foto e video dalla vacanza, anche i tantissimi follower che li seguono con affetto sono stati partecipi e, anche se a distanza, coinvolti nelle esperienze vissute dai due ex-gieffini.

Come si legge nella didascalia di uno dei ricordi estivi, la coppia si è fermata nell’area Minneapolis-Saint Paul, visitando le città gemelle; oltre a diversi scorci urbani e non solo, le “twins city” danno la possibilità di visitare diversi musei di storia e arte. Il viaggio li ha poi portati a Milwaukee, nel Wisconsin, città della Harley Davidson e di Fonzie di Happy Days, e poi ancora a Chicago, la città del Blues nello stato dell’Illinois.

Tra le altre tappe, rimanendo nell’Illinois il Matthiessen State Park coi suoi splendidi canyon boscosi e poi il meraviglioso Giardino degli Dei (“Garden of the Gods), nel Colorado. Un itinerario da sogno, tra storie legate alla città e paesaggi mozzafiato, destinati a rimanere nel cuore di tutti i loro visitatori. Nel caso siate prossimi ad organizzare un viaggio negli Stati Uniti, non dimenticate queste tappe!