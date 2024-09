Family Hotel Spa da scoprire: strutture organizzate per grandi e piccini per vivere un’esperienza da sogno

Strutture organizzate per le famiglie. Le richieste dei turisti, in questo senso sembrano farsi sempre più chiare.

Uno dei contesti maggiormente ricercati nel corso degli ultimi anni. Il concetto di viaggio, di esperienza, spesso subisce delle specifiche modifiche in base a quelle che sono le attrazioni che, in un modo o nell’altro, prendono momentaneamente o meno la ribalta. In questo caso, una delle esperienze che nel corso degli ultimi tempi ha visto aumentare a dismisura le richieste è senza dubbio quella da vivere in un contesto SPA. Relax, massaggi e trattamenti da vivere nel miglior modo possibile al centro delle richieste dei turisti.

Chiaramente, in questo caso esiste anche una specifica esigenza, quella delle coppie che hanno figli piccoli, la classica famiglia che si sposta, insomma, per vivere una esperienza indimenticabile. Ecco quindi arrivare il riferimento ricercato, il family hotel, con SPA, con la possibilità di vivere giorni indimenticabili approfittando del fatto di avere dalla propria anche una serie di servizi assolutamente adatti ai più piccoli. Questo è quello che oggi più che mai cercano tantissime famiglie.

Family Hotel Spa da scoprire: i migliori consigli per la categoria

Numerose sono le situazioni che possono riguardare molto da vicino le esigenze delle famiglie che vogliono vivere una particolare esperienza di comfort e relax. Una destinazione più che mai consona, in questo caso, è senza dubbio il CavallinoBianco Family & SPA Grand Hotel, a Ortisei, con piscine e SPA che considerano la ricerca del benessere per tutta la famiglia. Il tutto sorge nel cuore della Val Gardena. Piscine per i più piccoli, con scivoli e sempre riscaldate, il tutto affacciati sulle Dolomiti.

Altro interessante consiglio spesso forniti dagli esperti del settore riguarda l’A&L Wellnessresort di Cadipietra nella Valle Aurina. Anche in questo caso un contesto adatto a tutta la famiglia con piscine con scivoli per il divertimento dei più piccoli. Inoltre, le piscine sono caratterizzate in alcuni casi dalla presenza di simpatici amici galleggianti per la gioia dei baby turisti. Altro contesto più che mai ricercato è il Falkensteiner Hotel Lido Ehrenburgerhof, a Chienes, in Val Pusteria. Sempre in Alto Adige, dunque, una perfetta sintesi per quel che riguarda l’offerta SPA per tutta la famiglia.

Infine, lo Sport & Wellness Resort Quellenhof di San Martino in Passiria che si presenta in tutta la sua imponenza sulla collina di Merano, il Resort Quellenhof è una delle strutture più grandi da considerare per tutta la famiglia, il più classico dei family hotel, insomma, con una superficie di 10mila metri quadri. Qualcosa di incredibile, insomma, da provare assolutamente.