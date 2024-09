Non mettere mai le mani qui quando viaggi in aereo: scoperta abbastanza disgustosa

Ci sono alcuni punti in un aereo che non vanno toccati dal momento che possono essere davvero disgustosi: andiamo a vedere di che si tratta.

Quando si viaggia in aereo, in maniera del tutto inevitabile, si ha a che fare con alcuni comfort che non sono sempre garantiti su altri mezzi, come treni o pullman. Il servizio, in tal senso, anche in virtù dei costi spesso notevoli, è davvero di alto profilo ed anche il personale è sempre molto formato e preparato. Allo stesso modo, però, non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire. Nonostante gli standard siano elevati, è sempre meglio mettere in pratica alcuni buoni consigli.

In termini di sporcizia, ovviamente, tutti quanti cercano di usare le dovute precauzioni in posti come i bagni, dal momento che sono universalmente poco igienici. Attenzione, però, dal momento che quando viaggi in aereo ci sono altri posti che possono regalare altrettanto disgusto ed ora andremo a vedere quali sono, al fine di offrire ai nostri lettori un quadro della situazione quanto più chiaro e definito possibile. Auguriamo per questo motivo una buona lettura a tutti.

Posti disgustosi in aereo: a cosa fare attenzione

Secondo una inchiesta realizzata da Travelmath.com, infatti, il principale ricettacolo di germi e batteri sui voli sono i tavolini. Alcuni assistenti di volo, infatti, hanno partecipato in forma anonima ad un sondaggio su Reddit ed è emerso che raramente vengono sanificati come invece si dice. Paradossalmente i WC sono più puliti dei tavolini, ma bisogna comunque fare una grande attenzione dal momento che sono sempre molto sporchi. Si piazzano dunque al secondo posto in questa speciale classifica.

Lo stesso discorso si applica anche alle prese d’aria, dal momento che diffondono germi in giro e raramente vengono pulite come invece si dovrebbe fare. Molto, molto male. Tra le fibre dei tessuti delle cinture di sicurezza i batteri proliferano e bisogna dunque prestare attenzione, in termini di pulizia, anche a queste. Attenzione alle tasche posteriori dei sedili, dove spesso vengono lasciate tantissime briciole dai passeggeri e possono davvero essere un deposito di sporcizia. In questo incide tantissimo il poco rispetto delle persone verso il prossimo. Sempre a proposito di voli, ti ricordiamo qual è il posto migliore da scegliere su un aereo.

Gli ultimi 5 posti più sporchi di un aereo

Hai presente quando appoggi la testa sul finestrino? Ecco, immagina cosa succede in termini di proliferazione di batteri se lo fanno tutti. Ovviamente, poi, mai camminare scalzi nei corridoi di un aereo visto quante scarpe ci passano, così come bisogna fare attenzione anche alla sporcizia che si cela nei cuscini e nelle coperte. Chiudiamo con gli schermi, sia touch che con tastiera.